Mercan Selçuk Dans Topluluğu sezonu kapatıyor
Mercan Selçuk Dans Topluluğu, 22 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyeceği “gala” eser ile İstanbul’da sezonu kapatacak. İki perdeden oluşacak gösteride, topluluğun “Bir” ve “Babamın Şarkıları” eserlerinden seçkiler yer alacak.
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’nun klasikler arasında yerini alan “Babamın Şarkıları” eseri, 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sahneye yansıyor.
Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk’un, babası Timur Selçuk’un “İspanyol Meyhanesi”, “Beyaz Güvercin”, “Ayrılanlar İçin”, “Ekonomi Bilmecesi” gibi unutulmaz şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneye aktarılıyor.
“Bir” ise tüm renklerimizle, kimliklerimizle ve değerlerimizle bir olmanın; insan bedeni ve ruhunda sanat ile Aydınlanmanın, bir bütün olmanın yolculuğu olarak izleyici ile buluşuyor.
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