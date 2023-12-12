Merkezefendi Kent Tiyatrosu sahne alıyor

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:28

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:28

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi kültürel ve sanatsal faaliyetlerine tiyatro oyunları ile devam ediyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde 13 Aralık Çarşamba (yarın) saat 20.00’de Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı ‘Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?’ isimli oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun sahne alacağı oyun, Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon’da oynanacak. Ücretsiz oyuna davetiye ile giriş yapılacak. Yurttaşların, oyun davetiyelerini Merkezefendi Kültür Merkezi’nden temin edebilecek.