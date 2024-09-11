Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere tatil desteği: Deniz, kum ve güneş...

Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:36

Güncelleme: 11.09.2024 - 10:36

Mersin’de 7’den 70’e herkesin Akdeniz’in tadını çıkarması için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Halkkent, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus’taki emekli evi sakinlerini gruplar halinde Akkum Plajı’nda misafir etti.

Emekliler deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken Büyükşehir Belediyesi ekipleri konforları için ikramların yanı sıra sağlık hizmetini de unutmadı. Ücretsiz ulaşımla plaja gelen emekliler hem yüzdü, hem de eğlendi.

BAŞVURU NOKTASI 'TEKSİN'

Mersin’de emeklilerin aktif yaş almaları için ellerinden gelen hizmeti sunduklarını belirten Yenişehir Emekli Evi sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, "Emeklilerimizi deniz keyfiyle buluşturmak için buradayız. Yoğun bir katılımla ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Akkum Plajı’na geldik. 2 hafta boyunca tüm emekli evi üyelerini plajlarımızda ağırlayacağız" dedi.

Katılımcılardan olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Bozkurt, "Emeklilerin kendi imkanlarıyla gelme ihtimalleri olmuyor, toplu taşıma araçlarıyla gelmeleri de gerçekten güç. Maddi imkanlardan ziyade onları koruyacak, kollayacak, takip edecek insanların olması önemli" diye konuştu. Emekli evi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin ’Teksin’ uygulaması üzerinden ya da en yakın emekli evine giderek başvuru yapması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, Büyükşehir Belediyesinin hizmet ağından her vatandaşın yararlanması gerektiğini kaydetti.

"ESKİ ANILARIMIZ TAZELENDİ"

Eşi Sabahat Diz ile Akkum plajına gelen Salim Metin Diz, "Buranın seçilmiş olması gayet isabetli olmuş. Beğendiğimiz, daha evvel de girdiğimiz yerlerdi. Gençliğimizde burayı çok kullanmıştık. Ama epeydir gelmediğimiz için eski anılarımız tazelendi. Biz denizde yetiştiğimiz ve denizi sevdiğimiz için buranın bize ayrı bir özelliği olduğuna inanıyorum. Bu gibi faaliyet ve etkinlikler biz yaştaki insanlara memnuniyet veriyor" dedi.

Emekli evi etkinliklerine ilk defa katıldığını ifade eden Saadet Yılmaz da "İyi düşünülmüş, çok güzel bir proje. Kurslarımız da var; müzik kursları var, el sanatları var. Çok çok memnunuz" diye konuştu.

Plajı çok güzel bulduğunu belirterek, emeklilere plajı tavsiye eden 71 yaşındaki Cafer Korkmaz ise "Bu kıtlık zamanında en azından bize destek oluyorlar. Bize biz olduğumuzu hatırlatıyorlar. Birbirimizi tanıyoruz, saygı gösteriyoruz. Elimizde bir şey varsa paylaşıyoruz" diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.