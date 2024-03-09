Mersin Sinema Ofisi, yaşama geçti. Başkan Seçer: ‘Film çekimleri için oldukça uygun bir yer’

Yayınlanma: 09.03.2024 - 18:29

Güncelleme: 09.03.2024 - 18:29

MERSİN- Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tanınmasına da katkı sağlayacak olan ‘Mersin Sinema Ofisi’ni yaşama geçirdi. Mersin’de film çekmeyi planlayan tüm prodüksiyonlara yardım etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) Sinema Kurulu öncülüğünde kurulan ‘Mersin Sinema Ofisi’, kentte gerçekleştirilecek projeler için lokasyon, kaynak ve yaratıcı çözümler bulmayı hedefliyor. ‘Bir film şehri olarak Mersin’ sloganıyla kurulan ve Türkiye’de sadece İzmir’de bir benzeri olan “Mersin Sinema Ofisi”nin tanıtım toplantısı önceki gün Mersin’de bir otelde yapıldı. Toplantının sunuculuğunu oyuncu Meltem Cumbul üstlenirken, toplantıya Mersinli sanatseverlerin de ilgisi yoğundu. Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’in yanı sıra; CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, yapımcı, yönetmen ve oyuncular, oda, dernek ve sendika temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen mini konser ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Seçer: “Mersin Sinema Ofisi’nin kurulmasında öncülük eden MEDEKA’nın kentteki kültür ve sanat alanına yapılan en önemli katkılardan biri olduğunu söyledi. MEDEKA’da fotoğraf, edebiyat, arkeoloji, resim, sinema, sahne sanatları gibi toplam 12 kurul olduğunu belirten Seçer, kentte yapılan organizasyonların da bu kurullarca belirlendiğini hatırlatarak, “Muazzam başlangıçlar yaptık. Edebiyat Festivali, Tarsus Festivali, Roman, şiir, resim ve fotoğraf ödülleri… Bunları ben icat etmiyorum. MEDEKA’da alanında uzman insanlar kentin değerine değer katıyor” dedi. Mersin’in göçlerle kurulmuş ve film çekimleri için oldukça uygun bir yer olduğunu kaydeden Seçer, “Tarih, deniz, Toros Dağları burada. Türkiye’nin 72 milleti burada. Hayata dair her şey var. Film dediğiniz de hayata dair hikâyelerdir. Mersin Limanı’nda film çekebilirsin veya gidip bir fabrikada film çekebilirsin. Ya da burası tarım bölgesi, tarım alanında, portakal bahçesinde, sebze üreten serada bir film çekebilirsin” diye konuştu.

‘Temel amaç dünyaya tanıtmak’

Seçer, “Temel amacımız Mersin’i sadece Türkiye’ye değil dünyaya tanıtmak. Bunun için hem insan kaynağı yeterli hem de bütçe. Katkı sunmaya çok uygun yapımları ve yapımcıları buraya davet edelim. Biz imkânları sağlarız. Bürokraside işlerini kolaylaştırırız, onlara mihmandarlık yaparız, lojistik destek sağlarız. Eğer birkaç film veya dizi başarabilirsek, biz marş motoru görevini yapmış olacağız. Motor çalışacak ve sürüp gidecek” ifadelerini kullandı. Mersin’de yaşanan bir olaydan esinlenerek ‘Roza’ kitabını yazan ve beyaz perdeye taşınmasına destek olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol de konuşmasında sinema sektörünün zor zamanlar yaşadığını kaydederek “Başkanımızın bu konuya parmak basması ve destek olması Mersin’in tanıtımında, bilinirliğinde çok önemli bir yer almakta” dedi.

‘Bütün illere yayılmalı’

Sinema Ofisi’nin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Hakan Erkılıç, Mersin’in nasıl bir film şehri olabileceğini anlattı. Erkılıç, “Ekipler buraya geldiğinde biz onlara izinler, mekanlar konusunda yardımcı olacağız. Büyükşehir Belediyesi konaklama konusunda da ciddi destekler sağlayacak. Çekim izinlerini ofis olarak biz alacağız” değerlendirmesinde bulundu. Yapımcı Cemal Okan, “Biz film çekerken gerçekten çok zorlanıyoruz. Gittiğimiz her ilde başımıza bir ton bela çıkıyor. Biz ofise geleceğiz ve bürokrasiyle uğraşmayacağız. Bütün illere yayılmasını diliyorum” ifadelerini kullanırken; oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist Ezel Akay da “Film yapımları, bütün ülkeye yayılması gereken bir kültürel faaliyet. Onun için filmlere gereken ilgiyi göstermek hepimizin çıkarınadır. Ben film ofislerini, özellikle bu misyonu yerine getirecek önemli kurumlar olarak görüyorum” diye konuştu. Film Danışmanı Hayet Benkara ise, Mersin Sinema Ofisi’nin çok önemli bir girişim olduğunun altını çizdi. Oyuncu Mert Fırat da “Ben çok eminim, burada çok kısa sürede, çok değerli çalışmalar olacak. Hem şehri tanıtan hem kültürü ileri taşıyan hem Türkiye’yi hem de Mersin’i tanıtan çalışmalar olacak” dedi. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve ardından Kent Orkestrası konseriyle sona erdi.

Sektörün önde gelen isimleri de bir araya geldi

Mersin Sinema Ofisi'nin tanıtım toplantısının öncesinde ise sektör buluşması gerçekleşti. Sinema sektörünün önde gelen isimleri bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Sektörün sorunları ele alınarak, çözüm önerileri ve planlanan projeler üzerine konuşuldu. Buluşmaya Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'ndan (TÜRSAK) Cemal Okan, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği'nden (TESİYAP) Burhan Gün, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nden (SEYAP) Sevil Demirci,Senaristbir'den Ayhan Sonyürek, Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SİNEBİR) Tunç Davut, Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi'nden Hayet Benkara, Film Kooperatifi'nden Önder Özdemir, Film Yönetmenleri Derneği'nden Eylem Kaftan, Belgesel Sinemacıları Birliği'nden (BSB) Bahriye Kabadayı Dal, Başka Sinema'dan Armağan Lale, Altın Koza Film Festivali Koordinatörü İsmail Timuçin, Sine-SEN'den Galip Görür, TİMS Prodüksiyon'dan Mücahit Murat, BKM'den Nazife Cantürk, BİROY'dan Serkan Genç, Yönetmen Ezel Akay ve Murat Şeker, Görüntü Yönetmeni Eyüp Boz, Oyuncu Meltem Cumbul ve Musab Ekici'nin aralarında olduğu yaklaşık 40 yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu katıldı. Mersin Sinema Ofisi'nin desteklediği ilk uzun metraj film projesi, yönetmenliğini Tunç Davut'un yaptığı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi'nin ( Tekhne Film, Sinem Altındağ) çekimleri de Mayıs ayında başlıyor.