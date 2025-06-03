Mersin Yenişehir’de duygusal anlar: Hüsnü Arkan’dan asperger sendromlu gence jest

Yunus Özdemir’in düzenlediği etkinlikle Mersin Yenişehir AKM’de, 23 Mayıs’ta yurttaşlar sanata piyano konserleriyle birlikte doydu. Mersinliler, Hüsnü Arkan konserinde buluştu. Duygu ve gururun bir arada hissedildiği gecede, Hüsnü Arkan ve Orkestrası, Asperger sendromlu genç sanatçı adayı Görkem Gündoğdu’nun 1980 adlı şarkısını sahneden seslendirdi.

