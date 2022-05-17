Merzifon Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği, 5. Kitap Fuarı, 14 Mayıs’ta kapılarını açtı

17 Mayıs 2022 Salı, 16:15

Merzifon Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Merzifon Kitap Fuarı, 14 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 200’ün üzerinde şair, yazar ve gazeteci sevenleriyle buluşacak. 231 yayınevinin katılacağı fuarda, söyleşiler, şiir dinletileri, gösteriler ve imza günleri gibi etkinlikler yapılacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alacak olan fuar, 14 Mayıs-22 Mayıs tarihleri arasında Merzifon Kapalı Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, muhteşem bir kitap fuarı hazırladıklarını belirterek, tüm kitapseverleri fuara davet etti.

Başkan Alp Kargı, bölgenin en prestijli kitap fuarı olarak ifade ettiği Merzifon Kitap Fuarı’nda, önceki yıllarda seçkin yayınevlerini ağırladıklarını belirterek “Her yıl bir öncekinden daha iyisini daha niteliklisini düzenlemeyi amaç edindiğimiz kitap fuarımıza kitapseverlerin gösterdikleri yoğun ilgi bu amacımızda bizlere rehberlik edip, güç veriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın her türlü ihtiyacına karşılık vermeye çalıştığımız gibi, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak için de elimizden geleni yapmaktayız. Havaalanına sahip olan ve coğrafi konum itibariyle de stratejik bir noktada bulunan şehrimizde gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımız, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçileri tarafından da yoğun ilgi görüyor.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’YLA TAÇLANACAK

Başkan Kargı; “Kazandığımız deneyim, kitap dostlarının desteği ve kıymetli yayınevlerinin özverisiyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı da içerisine alan tarihte, bu yıl çok daha güzel ve kalabalık bir kitap fuarı olacağına inandığımız Merzifon 5. Kitap Fuarı’mızı 14 Mayıs – 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz.. Merzifon 5. Kitap Fuarı’mızda siz değerli kitap dostlarını ağırlamaktan ve yediden yetmişe herkese hitap edecek olan bu saygın, nezih ortamı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız.”dedi.

200’ÜN ÜZERİNDE ŞAİR VE YAZAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

Her yaştan ve her kesimden okuyucuyu bir araya getirmeyi başaran Merzifon Kitap Fuarı’nın bu yılki mottosu ise “ Kitap Herkesi Buluşturur”.

14-22 Mayıs tarihlerinde saat 10:00 ile 20:30 arası ziyarete açık olacak olan fuara yazarlarımız söyleşi ve imzalarıyla katılıyor.