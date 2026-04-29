MESAM, MSG ve MÜYAP bir arada: Meslek birliklerinin büyük ittifakı...

Üç meslek birliği; MESAM, MSG ve MÜYAP. 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nün ertesinde Taksim Marmara Otel’inde basın mensuplarını kahvaltılı bir toplantıya davet etmiş olmalarının mühim bir sebebi vardı. Daha önce hiç birlikte bu kadar büyük bir organizasyona imza atmamış olan meslek birliklerinin yan yana geliş sebepleri aynıydı, hepsi aynı dertlerden mustaripti.

ÖNERİLER, TALEPLER...

Otelin geniş salonunda sahne önünde, U şeklinde dizilen masalarda oturan izleyiciler önünde tertiplenen oturumda yetkili kişiler, müzik pazarına ilişkin güncel verileri paylaşmanın eşliğinde meslek birlikleri çatısı altındaki faaliyetlerini, dertlerini, başarılarını, başarısızlıklarının nedenlerini ve sorunlar karşısında çözüm önerilerini ve taleplerini dillendirdiler.

İlk söz alan MESAM Başkanı Recep Ergül, Türkiye’nin fikri mülkiyet konusundaki yeri ve bu bilincin oluşmaması nedeniyle biriken sorunları anlattı. Bu bilincin gelişmesi konusunda yardımcı olmaları için basına açık çağrı yaptı. İkinci sırada söz alan MÜYAP Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Forta, meslek birliklerinin gelir kalemlerini istatistiki olarak izah ettikten sonra, bu günü artık her yıl birlikte kutlayacaklarını ilan etti.

DİJİTAL GELİR KAYIPLARI...

MSG Başkanı Ferhat Göçer ise madalyonun diğer yüzündeki karanlık tabloya işaret ederken özellikle dijital gelir kayıplarının vahametini gözler önüne serdi. Yapay zeka şirketleri ile yaşadıkları sorundan ve enflasyonist politikalardan gördükleri zararları izah etti. Pazarın yabancılara karşı kaybedilmesinin tehlikelerini açıkladı. MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan ise yaşadıkları tüm sorunlara karşı varis sahiplerinin çıkardığı zorlukların da mücadele kalemlerinden biri olduğundan bahsetti.

Sunuşların ardından basından gelen sorulara da titizlikle yanıtlar veren konuşmacılar, Nijerya, Mısır ve Burkina Faso ile birlikte son sırada yer alan ülkemizdeki abonelik fiyatlarından yakındılar, yapay zekâ kullanımının artık kaçınılmaz olduğunu ama mutlaka kontrol altına alınıp telif kapsamına sokulmasının öneminden bahsettiler.

Hepsinden önemlisi de özellikle artık bundan sonra birlikte mücadele etmeleri gerektiğinin idrakine vardıklarının altını çizercesine mesajlar verdiler. Karşı karşıya kalınan devasa sorunlarla başa çıkmanın tek yolunun örgütsel olarak birlikte hareket etmeleri olduğunu vurguladılar, yan yanalığın kaçınılmazlığını sergilediler.

SAMİMİYET VE BERABERLİK...

Yıllarca sürtüşmelerine tanık olduğumuz meslek birliklerinin ilk defa bu kadar büyük bir samimiyet ve beraberlik içinde görüntü vermesi her açıdan memnuniyet ve umut vericiydi. Nihayet ülkemizde de DC evreninin Supermen, Batman, Wonder Woman’dan oluşan kutsal üçlüsünün (The Trinity) oluşması o gün salondan kıvançla ayrılmamızı sağladı.