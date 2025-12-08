Meşher’de aralık ayı film gösterimleri

Meşher’de Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisinde yer alan eserlerin beyaz perde uyarlamalarından oluşan film gösterimleri aralık ayında da devam ediyor. Film seçkisi, Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin’in küratörlüğünü üstlendiği sergide yer alan kitaplardan beyaz perdeye uyarlanan yapımlardan oluşuyor.

Seçkinin aralık ayı programında, Baron Prášil, Three Thousand Years of Longing ve L’Immortelle filmlerinin gösterimi yapılacak.

Aralık ayında gösterimi yapılacak ilk film Karel Zeman’ın 1961 tarihli Çekoslovakya yapımı Baron Prášil – The Fabulous Baron Munchausen olacak. Film 12 Aralık Cuma saat 16.00’da izleyicilerle buluşacak.

19 Aralık Cuma günü saat 16.00'da George Miller'ın yönetmenliğini üstlendiği Three Thousand Years of Longing filminin gösterimi yapılacak. Filmin başrollerini Tilda Swinton ve Idris Elba paylaşırken, Erdil Yaşaroğlu ise Türk bir akademisyene hayat veriyor.

26 Aralık Cuma günü saat 16.00’da ise Fransız yeni roman akımının kuramcılarından Alain Robbe-Grillet’nin yazıp yönetiği L’Immortelle filmi seyirciyle buluşacak. Alain Robbe-Grillet, her sahnenin ayrıntılı olarak betimlendiği aynı isimli sineromanındaki görüntülerin alındığı L’Immortelle filmini 1963’te İstanbul’da çekti. Film, İstanbul’a gelen Fransız bir öğretmenin, gizemli ve isimsiz bir kadınla yaşadığı yoğun ama belirsiz ilişkiyi ve bu kadının aniden ortadan kaybolmasının ardından onun izini sürmesini anlatıyor.

Meşher’deki film gösterimlerine katılım ücretsizdir. Kontenjanın sınırlı olduğu gösterimler için kayit@mesher.org adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekmektedir.