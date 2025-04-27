Mesir Macunu Festivali'nde Kenan Doğulu coşkusu

Yayınlanma: 27.04.2025 - 10:21

Güncelleme: 27.04.2025 - 10:21

Bu yıl 485’inci kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesinde bulunan Sultan Camii önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren Fener Alayı düzenlendi. Fener Alayı'na Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek'in yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Manisa İl Başkanı ilksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf, CHP'nin Ege Bölgesi İl Başkanları, ilçe belediye başkanları ve Manisalılar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan Fener Alayı yürüyüşünün ardından sanatçı Kenan Doğulu Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılarla buluştu. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde alanı dolduran vatandaşlar ünlü sanatçının şarkılarıyla eğlendi.

“EN BÜYÜK EMANET ATATÜRK'ÜN CUMHURİYETİ”

Binlerce Manisalının doldurduğu meydanda Kenan Doğulu’nun sahne performansının arasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek’le birlikte sahneye çıkarak Manisalıları selamlayıp, sanatçıya teşekkür etti. Konserde "Yüreğinde vatan, millet, Atatürk sevdası dolu olan çok sevdiğim Manisalı hemşehrilerim" diyerek alanı dolduran halka seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "O kadar güzel görünüyorsunuz ki, bu gülen yüzünüz, bu ışıldayan gözleriniz asla solmasın. Ben biliyorum ki bu ışıltıyı bir çift mavi gözden alıyoruz biz. Çünkü bize en büyük emanet olan Atatürk'ün Cumhuriyetini, ilke ve inkilaplarını savunacak olan Mustafa Kemal'in askerleri buradadır. İyi ki varsınız. Bu akşam çok eğlenin. Ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her zaman var olun” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Kenan Doğulu ise "Zor günlerden geçiyoruz, hepimize Allah kolaylık versin. Onların da işi çok zor. Düzelicek her şey, merak etmeyin. Çok güzel olacak inşallah" dedi.