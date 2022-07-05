Mete Tapan'dan İmar Sorunlarımız

05 Temmuz 2022 Salı, 00:03

Mete Tapan, 50 yılı geçen bir akademik geçmişin yanında, Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma yüksek ve bölge kurullarında, üye ve başkan olarak 26 yıla yakın görev yaptı. Mimar olarak çeşitli projelerde çalıştı. Akademik ve meslek yaşamı boyunca, kamu ve özel kurumlarda danışmanlık ve yönetici olarak imar ve kültür varlıklarının sorunlarıyla uğraştı. Türkiye'nin imar ve mimarlık sorunlarıyla ilgili çeşitli yayın organlarında görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ortaya koydu. Elinizdeki çalışmada, hem koruma hem de imar sorunlarının kurumsal yönüyle ilgili makale ve söyleşilerinin bir bölümünü topladı. Mete Tapan, amacının özellikle genç kuşakların imar konularına daha toplumsal ve bilinçli yaklaşımlar geliştirmelerine yardımcı olmak olduğunu belirtiyor.