Metin & Kemal Kahraman’dan ‘Ferfecir’in 25. yılına özel Diyarbakır konseri

Metin & Kemal Kahraman, hafızalara kazınan “Ferfecir” albümünü 25 yıl sonra özel bir konserle yeniden sahneye taşıyor. 1999’da yayımlandığı günden bu yana sözlü geleneğin derinliklerine seslenen albüm, çeyrek yüzyılın ardından Diyarbakır’da dinleyiciyle buluşacak.

Sanatçıların müzikal yolculuğunda özel bir yere sahip olan “Ferfecir”, hem geleneksel belleğe duyduğu saygı hem de çağdaş müzikal yaklaşımıyla dikkat çekmişti. Aradan geçen yılların ardından albümün yeniden yorumlanması, yalnızca nostaljik bir anı çağırmakla sınırlı değil; kültürel hafızanın bugüne uzanan damarlarını da görünür kılan bir karşılaşma niteliği taşıyor.

Konser, keman virtüözü Ahmet Tirgil yönetimindeki Anadolu Quartet eşliğinde gerçekleşecek. Türkiye’de oda müziği alanındaki özgün yorumlarıyla bilinen topluluk, klasik yaylı geleneğini çağdaş bir ses estetiğiyle harmanlıyor. Quartet’in derinlikli dokusu ile Kahraman kardeşlerin yalın ve güçlü vokalleri, “Ferfecir”in çok katmanlı yapısını sahnede yeniden kurarak eserlere yeni bir yorum alanı açacak.

Programın ilk bölümünde “Ferfecir” albümü eksiksiz olarak icra edilirken, ikinci bölümde Metin & Kemal Kahraman’ın yıllar içinde klasikleşen eserleri dinleyiciyle buluşacak.

6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konser, Türkiye’nin seçkin fotoğraf sanatçılarının çalışmalarından oluşan dia gösterimiyle de desteklenecek.