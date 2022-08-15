Milli Kütüphane 74. yılında farklı etkinliklerin merkezi olacak

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:07

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir, Milli Kütüphane'nin genç Cumhuriyet'in yeni başkentinde 16 Ağustos 1948'de resmi olarak hizmet vermeye başladığını hatırlattı. Aldemir, milli bir hafıza, milli bir arşiv ve her şeyden önemlisi araştırma kütüphanesi niteliği taşıyan, hizmetleriyle kültüre, sanata, bilime ve kütüphanecilik mesleğine nitelikli katkılar sağlayan Milli Kütüphane'nin 74. yılına yeni bir vizyonla girmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Değişen sosyal şartların, teknolojik gelişmelerin ve kültürel hareketliliğin kurumları da etkilediğini, her kurumun kendini değişen koşullara göre yenilemek durumda olduğunu dile getiren Aldemir, Milli Kütüphane'de de sosyal inovasyon bakışıyla kullanıcı davranışlarını ve beklentilerini incelediklerini anlattı.

Bu kapsamda bazı değişikliklere gitmeye karar verdiklerini belirten Aldemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin kullanıcılarla kahvaltı buluşması yaparak sürpriz konuklarımızla gençlerimizi ve kütüphane kullanıcılarımızı buluşturacağız. Sosyal medya hesaplarımızı aktif kullanıp, yenilikçi hizmet anlayışımızı görünür kılarak daha çok vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Milli Kütüphane hakkında daha spot ifadelerle çeşitli medya kanallarında bir dizi yayın yapmayı hedefliyoruz."

Aldemir, Milli Kütüphane'nin taş plaklardan reklam, film, opera ve bale afişlerine, eski kartpostal ve takvimlerden yağlı boya tablolara, özel gün davetiyelerinden eski TRT yapımlarına kadar birçok materyalin yer aldığı çok özel bir koleksiyona sahip olduğuna dikkati çekerek, "Tek nüsha ve özel koleksiyonlarımızı hem gerçek hem de sanal ortamda sergileyeceğiz" dedi.