Milyar dolarlık gülümseme Cannes’a indi

19 Mayıs 2022 Perşembe, 15:17

En son 18 Mayıs 1992’de Cannes Film Festivali’nde boy gösteren Tom Cruise tam 30 yıl sonra tekrar Croisette’e adım attı. Bu yüzden 18 Mayıs 2022’in de tam bir Tom Cruise çılgınlığına dönüştüğünü söylemek yanlış olmaz. Başlıktaki “indi” tabiri de tesadüfen seçilmedi elbette, zira Tom Cruise filmin gösteriminden önce basının karşısına çıkmak için geldiği Festival Sarayı’na, çok yakındaki bir noktaya helikopterle iniş yaparak vardı. Elbette akla takılan ilk sorulardan biri ‘Acaba helikopteri Tom Cruise mu kullanıyordu?” oldu ama aradaki mesafe yüzünden görüntülerden bunu çıkarmak mümkün değildi.

En büyük kozu insanın gözünü alan gülümsemesi olan ve belki dublör olarak çalışsa sektörde daha uygun bir yer bulması muhtemel Tom Cruise oyunculuk mesleğinin en önemli isimlerinden biri olamadı kanımca ama hem karanlık bağlantıları (Scientology’den bahsediyorum elbette) hem de üst üste yüksek gişe getiren filmlerde oynamış olmanın şansıyla son 40 yılın en önemli yıldızlarından biri haline geldi. Oscar alamayacağına kanaat getirerek yapımcılığa ağırlık verdiği kariyerinin ikinci bölümünde çok büyük paralar kazanan ve bir avuç film hariç (“Magnolia”, “Jerry Maguire”, “A Few Good Men”) oyunculuğu için övgü alamayan Cruise evlilikleri, magazinel tuhaflıkları (kanepede zıpladığı görüntüleri unutmadık) ve hakkındaki ürpertici söylenceleriyle (plasenta yediği söylentisi hala dolaşımda olsa gerek) bir şekilde gündemde kalmayı başardı.

Fransa’da çok sevilen Amerikan sinemasının en günümüzdeki en ikonik temsilcilerinden biri olan Tom Cruise’un “Top Gun: Maverick” için Cannes’ı tercih etmesi ve Fremaux’nun da bu tercihe kucak açması hiç şaşırtıcı değil elbette. Hatta filminin galası sırasında, tam da Cruise ve film ekibi o ünlü basamakları tırmanmış halkı selamlarken Fransız Hava Kuvvetleri’ne bağlı 8 jetin Festival Sarayı’nın tam üstünden geçerek onları selamlaması sürprizini bile akıl etmişler. Cruise’un bile bir hayli etkilendiği bu jestin bir başka görsel özelliği de jetlerin Fransız bayrağının renkleriyle gökyüzünü rengarenk boyamasıydı, izleyenler hatırlayacaktır.

Cannes’daki Tom Cruise çılgınlığı bununla da kalmadı elbette, aynı gün kendisiyle bir de Masterclass yapıldı. Thierry Fremaux’nun takdimi ile salona giren Tom Cruise için kopan alkışın görece cılızlığını hızlıca analiz eden Fremaux’nun müdahalesi ilginçti: “Lütfen cep telefonlarınızı bırakın ve Tom Cruise’u alkışlayın!”. Öyle ya, günümüz sosyal medya çağı ve herkes bu anı kaydedip yaymayı ünlü yıldızı alkışlamaya tercih etmişti.

Yaklaşık 45 dakika süren bu söyleşiye “Sinema benim en büyük tutkum” diyerek başlayan Tom Cruise, “80‘lerin başında filmlerde rol almaya başladığımda bir yandan da kamera arkasını inceledim, her bölüme gidip baktım, anlamaya, öğrenmeye gayret ettim. Eğer oyunculuğa devam edemezsem yine de sinemanın nasıl yapıldığını anlamak istiyordum. Kendi kendimi eğittim diyebilirim. Ayrıca farklı film türlerini de incelemeye başladım. Çünkü drama komediden farklı, ya da karakter komedileri savaş filmlerinden farklı... Ve her şeyin tarihini anlamaya çalıştım. Ben Buster Keaton’ı, Harold Lloyd’u, Charlie Chaplin’i izleyerek büyüdüm. Sinemanın doğuşunu, Lumiere Kardeşler’i inceledim, ama bir yandan hikaye anlatıcılığının nasıl geliştiğine de baktım” dedi.

Filmlerini yaparken her zaman dev perdede nasıl görüneceğini hayal ederek yaptığını söyleyen Tom Cruise film sinema salonunda izlenir önermesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunun altını çizmiş oldu. Hatta sunucunun “Pandemi yüzünden hemen her filmin gösteriminin ertelendiği bir dönemde “Mission Impossible”ın salonlarda değil de dijital platformlarda gösterilmesi için bir baskı geldi mi?” sorusuna, “Asla öyle birşey olmayacak” diyerek salondaki kalabalıktan ciddi bir de destek alkışı aldı.

‘KİMSE GENE KELLY’YE NEDEN DANS ETTİĞİNİ SORMUYOR’

Elbette beklenen soru da geldi: “Tüm tehlikeli sahneleri kendiniz çekiyorsunuz, dublör olmaksınız. Neden hayatınızı bu kadar tehlikeye atıyorsunuz?” Salondaki gülüşmeler üzerine bir an duraklayan Cruise “Neden kimse Gene Kelly’ye neden dans ediyorsunuz diye sormuyor?” diyerek başladı sözlerine ve devam etti: “Hollywood’da eskiden oyuncular her türlü becerilerini geliştirirlerdi, sonradan kayboldu bu. Ama ben film çekmediğim zamanlarda bile yeni beceriler geliştirmeye, kendimi zorlamaya devam ettim. Bu becerileri öğrenip bunları hikayeye ya da karaktere adapte etmek istiyordum. Yaptığım da hep buydu aslında.”

CRUISE İÇİN SON SÜRPRİZ

Tom Cruise Cannes’dan ayrılmadan önce Festival yöneticilerinin son bir sürprizi daha vardı onun için. “Top Gun: Maverick”in gösteriminin hemen ardından sahneye davet edilen ünlü yıldıza festivalin en büyük onuru kabul edilen Altın Palmiye ödülü sunuldu. Fremaux bu özel Altın Palmiye’nin festival tarihinde sadece 15 kişiye verildiğini söylemeyi de ihmal etmedi.