Mindy Thompson’dan ‘Toz ve Hayaller Kitapçısı’

Yayınlanma: 11.01.2023 - 00:02

Güncelleme: 11.01.2023 - 00:02

Tüm kitapçılar büyülü hissettirir ama bu kitapçı bir başka: Toz ve Hayaller Kitapçısı, diğer adıyla Göz ve İzan. Bu kitapçıya, II. Dünya Savaşı döneminde yaşayan Fullbright Ailesi sahiplik ediyor. Geçmişten ve gelecekten ziyarete gelen müşterileriyle ünlü ve sihirli kitapçı, nerede oldukları veya hangi yılda yaşadıkları gözetilmeksizin, en çok ihtiyaç duydukları anda kitapseverlerin karşısına çıkıyor.

Kitabında, II. Dünya Savaşı’nın getirdiği maddi ve manevi yıkım ortamında bir kitapçının ancak böyle bir “sihirle” direnebileceğine dikkat çeken Mindy Thompson, bu nedenle konuyu başka çağlardan gelen okuyucularla ayakta kalabilen bir kitabevi üzerinden kurgulamış.

“Göz ve İzan”a sahiplik eden ailenin en küçük üyesi 13 yaşındaki Poppy, bir gün babası gibi dükkânın sahibi olmayı hayal eder. Kitapçının kuşaktan kuşağa aktarılan kurallarının arasında en önemli olanı sihri asla kendileri için kullanamamaları.

Bu sıralarda Poppy’nin ağabeyinin en iyi arkadaşı savaşta öldürülür ve ağabeyi arkadaşını kurtarmak için dükkânın büyüsünü kullanmak ister. Ağabeyinin eylemlerinin tarihi kitapçı için yıkıcı sonuçları olabileceğini bilen Poppy tüm cesaretiyle ailesi ve kitapçıyı karanlığa karşı korumak için mücadele eder fakat bu bazı fedakârlıkları da gerektirecektir. Çünkü kitapçılar “aydınlığı” koruyordur ama “karanlık” her zaman geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalışır.

Ne olursa olsun ışığın izini sürmek acı ve öfkeden kurtulmanın bir yoludur. Genç ve cesur bir kız olan Poppy de ışığın izini sürerek kitapların izinde yoluna devam eder.

Kitapçı betimleri, müşteriler için kara tahtada beliren alıntılar, kitapçı o gün kendini iyi hissediyorsa içeriyi çiçeklerle ve ateş böcekleriyle donatması, korkuları varsa bir anda ortalığı buzhaneye çevirmesi, kitapçıda gürültü yaparak tartışan müşterilerin sandalyelerini kaydırmasını okumak da oldukça keyifli.