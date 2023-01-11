Mindy Thompson’dan ‘Toz ve Hayaller Kitapçısı’
1943 New York’unda yaşayan Poppy ve ailesi, zaman ve mekan fark etmeksizin tüm insanları ağırlayabilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan sihirli bir kitapçı Göz ve İzan’ın sahibi ve işletmecisidir. Poppy’nin dünyası II. Dünya Savaşı’nın etkileriyle paramparça olsa da dükkâna geçmişten ve gelecekten gelen müşteriler ve kitapçıya olan sevgisi sayesinde yaşama tutunmayı başarır. Mindy Thompson, Toz ve Hayaller Kitapçısı (Timaş Yayınları, Çev. Ömer Anlatan) adlı romanında, insanlığın savaşın karanlığına ve yaşamın tüm zorluklarına karşı ayakta kalmasını sağlayan, onları bir araya getiren şeyin hikâyeler, kitaplar ve kitapçılar olduğunu vurguluyor.
Tüm kitapçılar büyülü hissettirir ama bu kitapçı bir başka: Toz ve Hayaller Kitapçısı, diğer adıyla Göz ve İzan. Bu kitapçıya, II. Dünya Savaşı döneminde yaşayan Fullbright Ailesi sahiplik ediyor. Geçmişten ve gelecekten ziyarete gelen müşterileriyle ünlü ve sihirli kitapçı, nerede oldukları veya hangi yılda yaşadıkları gözetilmeksizin, en çok ihtiyaç duydukları anda kitapseverlerin karşısına çıkıyor.
Kitabında, II. Dünya Savaşı’nın getirdiği maddi ve manevi yıkım ortamında bir kitapçının ancak böyle bir “sihirle” direnebileceğine dikkat çeken Mindy Thompson, bu nedenle konuyu başka çağlardan gelen okuyucularla ayakta kalabilen bir kitabevi üzerinden kurgulamış.
“Göz ve İzan”a sahiplik eden ailenin en küçük üyesi 13 yaşındaki Poppy, bir gün babası gibi dükkânın sahibi olmayı hayal eder. Kitapçının kuşaktan kuşağa aktarılan kurallarının arasında en önemli olanı sihri asla kendileri için kullanamamaları.
Bu sıralarda Poppy’nin ağabeyinin en iyi arkadaşı savaşta öldürülür ve ağabeyi arkadaşını kurtarmak için dükkânın büyüsünü kullanmak ister. Ağabeyinin eylemlerinin tarihi kitapçı için yıkıcı sonuçları olabileceğini bilen Poppy tüm cesaretiyle ailesi ve kitapçıyı karanlığa karşı korumak için mücadele eder fakat bu bazı fedakârlıkları da gerektirecektir. Çünkü kitapçılar “aydınlığı” koruyordur ama “karanlık” her zaman geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalışır.
Ne olursa olsun ışığın izini sürmek acı ve öfkeden kurtulmanın bir yoludur. Genç ve cesur bir kız olan Poppy de ışığın izini sürerek kitapların izinde yoluna devam eder.
Kitapçı betimleri, müşteriler için kara tahtada beliren alıntılar, kitapçı o gün kendini iyi hissediyorsa içeriyi çiçeklerle ve ateş böcekleriyle donatması, korkuları varsa bir anda ortalığı buzhaneye çevirmesi, kitapçıda gürültü yaparak tartışan müşterilerin sandalyelerini kaydırmasını okumak da oldukça keyifli.
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