Misis Antik Kenti’nde güz dönemi kazıları başladı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:48

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:48

Adana’da, tarihi İpek Yolu güzergahında, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine şahitlik eden Misis Antik Kenti’nde 2023 güz dönemi arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

Yüreğir Belediyesi Koordinatörlüğü’nde Adana Arkeoloji Müzesi Başkanlığında devam eden kazılarla bölge tarihine ışık tutacak önemli eserler ve yapıların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

İTALYA'DAN UZMANLAR KATILDI

Kazı çalışmalarında, İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi’nden Prof. Dr. Anna Lucia D’Agata, Pisa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri’nin yanı sıra restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topoğraf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencileri yer alıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Misis’te arkeolojik kazılarının 2012 yılından bu yana sürdüğünü ve kazılara her yıl destek verdiklerini söyledi.

Hedeflerinin Misis’i turizme kazandırmak olduğunu dile getiren Kocaispir, "Misis, Neolitik Çağ’dan beri yaşamın durmaksızın devam ettiği, nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, nice efsanelere konu olan bir şehir. Belediyemizin destekleri ile devam eden projemiz ışığında tarihi ve doğal güzellikleriyle Antik Kent Misis’i turizme kazandırmak istiyoruz" dedi.