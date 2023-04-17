Mixer’de iki yeni sergi

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 03:48

Her iki sanatçının da ilk kişisel sergisi olan “Aşk imiş…” ve“ Kendimden Bir Şeyler Aradım” sergileri 13 Mayıs’a kadar devam edecek.

Adını Fuzûlî’nin bir beytinden alan” Aşk imiş…” sergisi, ikili ilişkiler, aşk, sevgi gibi kavramlar etrafında şekillenirken, İşmen’in ikili olma halini ele aldığı lavi, çizim, gravür gibi farklı tekniklerdeki eserlerini bir araya getiriyor.

