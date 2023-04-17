Mixer’de iki yeni sergi
İstanbul, Beyoğlu’ndaki Mixer, Alp İşmen’in “Aşk imiş…” sergisi ile Ekin Keser’in “Kendimden Bir Şeyler Aradım” sergisini ağırlıyor.
Her iki sanatçının da ilk kişisel sergisi olan “Aşk imiş…” ve“ Kendimden Bir Şeyler Aradım” sergileri 13 Mayıs’a kadar devam edecek.
Adını Fuzûlî’nin bir beytinden alan” Aşk imiş…” sergisi, ikili ilişkiler, aşk, sevgi gibi kavramlar etrafında şekillenirken, İşmen’in ikili olma halini ele aldığı lavi, çizim, gravür gibi farklı tekniklerdeki eserlerini bir araya getiriyor.
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