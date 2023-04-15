Kartal'da Renk ve Ahenk Resim Sergisi açıldı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 16:32

Güncelleme: 15.04.2023 - 16:39

İstanbul, Kartal Belediyesi nisan ayı kültür sanat programı kapsamında 'Renk ve Ahenk' isimli karma resim sergisi açıldı. 15 Nisan Dünya Sanat Günü'ne denk gelen sergiye katılımsa yoğun oldu.

Açılışa serginin küratörü Kasım Adıgüzel, sanat danışmanı Arif Tan, İstanbul'u Sevenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Gül Şen, sergiye katkı sağlayan otuz sekiz sanatçı ve Kartallı sanatseverler katıldı.

SERGİ TARİHLERİ

Çok sayıda farklı teknik kullanılan eserlerin bulunduğu serginin açılışında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar; Kasım Adıgüzel ve Arif Tan'a çiçek takdiminde bulundu. Takdimin ardından bir konuşma yapan Uçar “Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak bu sergiye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Hepinizin Dünya Sanat Günü kutlu olsun" dedi.

Renk ve Ahenk Karma Resim Sergisi, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan fuaye alanında 21 Nisan Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.