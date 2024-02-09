Mizahın başkenti Trabzon'da 10. görsel mizahi yapıtlar sergisi heyecanı

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:29

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:29

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen bu geleneksel sergide, karikatür, fotoğraf ve heykel sanatının ustalarından özgün eserlere ev sahipliği yapılacak. Mizah Sanatı Derneği Başkanı Adnan Taç, Trabzon'un iklimi ve insanlarının mizahla iç içe yaşamasından ilham alarak şehri "Mizahın Başkenti" ilan ettiklerini belirtti. Taç, günümüzün zorlu şartlarında insanların moral bulmaya daha fazla ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, serginin bu ihtiyaca hitap edeceğini ifade etti. Sergi, 15-20 Nisan 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Mizahseverleri bir araya getirecek olan etkinlik, yerelden ulusala uzanan geniş bir sanatçı katılımı ve farklı mizahi disiplinlerin bir araya gelmesiyle dikkat çekecek. Başkan Adnan Taç, serginin açılışını "Biraz mizah iyi gelir" sloganıyla gerçekleştireceklerini söyledi ve tüm sanatçıları bu özel etkinliğe eserleriyle katılmaya davet etti. Sergiye katılım için son tarih 01 Nisan olarak belirlenirken, detaylı bilgileri www.mizahder.org.tr adresinden ve Mizah Sanatı Derneği'nin Facebook sayfasından edinebilirsiniz. Mizahın renkli dünyasının buluşma noktasında, Trabzon'da mizahın kahkaha dolu serüveni başlıyor.



