MKSF’24 Fransız-Türk Dostluk Konseri'yle başladı

Bu yıl 3. kez gerçekleştirilen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF'24), Alman-Fransız-Türk Dostluk Konseri'yle başladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:14
MKSF’24 Fransız-Türk Dostluk Konseri'yle başladı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Hemithea Tapınağı ve Kastabos Kutsal Alanı’ndan ilham alarak 11 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF’24) Alman-Fransız-Türk Dostluk Konseri'yle başladı.

Amicis Oda Müziği ve MAKSAD Oda Müziği topluluklarının yer aldığı konser Armutalan Kültür Merkezi’nde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü eşi Aylin Ünlü’nün katılımıyla düzenlendi.

Sopranolar Dilan Ayata ve Aydan Genç’in sahne aldığı konserde sanatçılara, Quatuor A Cordes Amici ve MAKSAD Oda Müziği Topluluğu eşlik etti. 

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği iki bölümden oluşan dostluk konserinin organizasyonunu ise Gabriel Henriet ve Dr. Samir Gülahmedov üstlendi. Marmaris’in adını sanatla da duyuran festivalin bu anlamda çok önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm sanatseverleri bir buçuk ay devam edecek festivalin etkinliklerine davet etti.


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