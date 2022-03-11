Moda Sahnesi’nin elektriği önce kesildi sonra açıldı
Zamların ardından gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin bu sabah elektriği kesildi. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Moda Sahnesi, gelen tepkiler üzerine elektriklerin yeniden açıldığını duyurdu.
Moda Sahnesi’nin dün ödenmeyen elektrik faturaları nedeniyle kesilen elektriği, gelen tepkiler üzerine birkaç saat sonra tekrar açıldı. Moda Sahnesi’ne Aralık 2021’de 7 bin TL elektrik faturası gelirken ocak ayında 20 bin, şubat ayında ise 19 bin TL elektrik faturası gelmişti.
Moda Sahnesi’nden yapılan açıklamada “Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz...” denildi. Öte yandan dün akşam Moda Sahnesi’nin fuayesinde açıklamalar yapılırken “Yeni Bir Şarkı” oyunu da sahnelendi.
Gazetemize konuşan Moda Sahnesi’nin sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, “2020’de 3 bin TL ödediğimiz elektrik faturası 2022’de 20 bin TL oldu. Yedi kat arttı. Ama bizim yedi değil üç kat artan bir gelirimiz yok. Bu ölçüsü kaçmış zamları tiyatronun da halkın da ödemesi imkânsız. Artık ödenebilir olmaktan çıkmış, rasyonalitesini yitirmiş bir zamdan bahsediyoruz. İki yıllık pandeminin bir yılında zaten çalışmamıştık ama birtakım vergilerimizi ve vergi borçlarımızı ödemeye devam etmiştik. Bir de bu koşullarda böyle bir zam, faaliyetlerimizi engelliyor” dedi.
"AVM’LERDE İNDİRİMLİ"
Elektrik kesme işleminin hukuki olabileceğini ama meşru olmadığını dile getiren Aydoğan, “Faturaları öncelikle ödeyemiyoruz, sonra da ödemiyoruz. Böyle bir bütçemiz yok. Böyle bir tavır takındık. EnerjiSA ve enerji kurumları çok büyük kârlar etmişler geçen sene gördüğümüze göre. Kültür Bakanlığı, yerel yönetimler bir araya gelip bir çözüm bulsunlar. Elektriği AVM’lere yapıldığı gibi indirimli versinler. Zaten halka da öyle verilmeli” diye konuştu.
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