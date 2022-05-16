Modern çağdan bir yaratıcı
Tuvalde sade arka planlar, çocuksu formlar, neşeli renkler, naif bir estetik, esprili, sade ince çizgiler, tutkulu fırça kullanışıyla resim sanatına naif anlamlar katan Ali Atmaca farklı şekillendirmelerin ustasıdır.
Tuvalde gerçeklik değişkeni, tersyüz oluş, oyunsu figürler, hayali hareketler, iç içe geçmeler; kadın, kuş gibi ögeleri birleştirerek kompozisyon kurmak sanatçının estetik özelliğidir. Mavi, kırmızı, beyaz yüzeylerin üzerine hassas çizgilere,bazen tuvalin en ucunda bir kuş, bazen boya kalınlıklarını aşan bir kadın bedenine rastlanır. Bazen de salt çizgiyle betimlenen kadın figürünün sadeleşmiş arka planların devindiricisi olduğu görülür. Çocuksu bakış açısının tüm tuvale hükmettiği yanyana ancak birbirinden bağımsız nesnelerin estetik dengesi göze çarpar. Bir tür çocuk oyunu gibi resim yapmak, saflık ve temizlik Ali Atmaca estetiğinin baş devindiricileridir.
Bunun yanı sıra garip bir sorumluluk içinde; kadın bedeni ve diğer estetik ögeler sanatçının fırçasında, çarpıcı renkler eşliğinde hiç durmadan tekrarlanırlar. Nesnelerin ayrıntılarının renklerle dansı; tuvalde farklı şekillendirmelere yol açmaktadır. Kâinat, Ali Atmaca için çizgi, renk, hatta noktadır. Bazı tuvallerindeki boş bölgeler, resimsel öge olarak kompozisyonda kişilik kazanırlar. Yaşamın ahengi; bu kompozisyonlarda yer alan bazı nesnelerle tuvale anlam katmak için kullanılır. Bazı tuvallerinde ise boşluklar birer resimsel ögeye dönüşür ve tabloya bakar bakmaz sanatçı bizi iç dünyasına davet eder.
Ali Atmaca kompozisyonların en önemli özelliği, dış dünyadan algılarına yansıyan nesne ve süjelerin algı sırasında ruhuna sızan görüntüleri zapt etmektir . Algıdaki biçim ve biçimin aurası tuvalde görselleşmekte ve sanatçının en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Kısaca sanatçı dış dünya süje ve objelerinin beynindeki yansılarının hayali oluşumlarını çizer. Ve bu izdüşümsel resim dili sembolik bir dile dönüşürken resim sanatında çok farklı bir boyutun katmanları açılmaktadır.
Sanatçı, her ne kadar kırmızı yuvarlağı Calder’den, dikdörtgeni Rothko’dan, çizgileri Kandinsky’den, siyah kareyi Maleviç’ten, üçgen ve devinimi Popova’dan aldım diyorsa da o; dış dünya nesne ve objelerinin, süje ve varoluşun, kendi beynine yansıyan görüntülerini yorumlamaktadır.
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