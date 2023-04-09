mor ve ötesi ile Alikev işbirliği

mor ve ötesi ve Türkiye Mozaik Vakfı, Gezi Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz adına kurulan vakfa kaynak aktaracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00
mor ve ötesi ile Alikev işbirliği
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Grubun solisti Harun Tekin önceki gün Hatay’da Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz ile abisi Gürkan Korkmaz, Herkes İçin Mimarlık Derneği ve Turkey Mozaik Foundation temsilcileriyle bir araya geldi.

Yapılan ortak açıklamaya göre, tasarım ve üretim süreci Herkes İçin Mimarlık Vaktı tarafından yönetilecek projeyle depremde merkez binası yıkılan vakfın yeni bir idari binaya ve genç müzisyenlerin kullanımına sunulacak bir prova stüdyosuna sahip olması hedefleniyor.


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