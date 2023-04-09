mor ve ötesi ile Alikev işbirliği
mor ve ötesi ve Türkiye Mozaik Vakfı, Gezi Direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz adına kurulan vakfa kaynak aktaracak.
Grubun solisti Harun Tekin önceki gün Hatay’da Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz ile abisi Gürkan Korkmaz, Herkes İçin Mimarlık Derneği ve Turkey Mozaik Foundation temsilcileriyle bir araya geldi.
Yapılan ortak
açıklamaya göre, tasarım ve üretim
süreci Herkes İçin Mimarlık Vaktı
tarafından yönetilecek projeyle
depremde merkez binası yıkılan
vakfın yeni bir idari binaya ve
genç müzisyenlerin kullanımına
sunulacak bir prova stüdyosuna
sahip olması hedefleniyor.
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