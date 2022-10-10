Morgan Housel’den ‘Paranın Psikolojisi’
Morgan Housel, Canan Feyyat’ın çevirisiyle Scala Yayıncılık tarafından yayımlanan incelemesi Paranın Psikolojisi’nde, insanların paraya ilişkin düşünce biçimlerini ele alan 19 kısa hikâyeye yer veriyor ve yaşamın en önemli yönlerinden biri olan para konusunu nasıl daha iyi anlayabileceğimize ilişkin önemli dersler sunuyor.
Para yönetimi, yatırım ve kurumsal karar alma süreçlerinin genelde çok sayıda matematik hesabı içerdiği, ne yapacağınızı net bir biçimde ortaya koyan veriler ve formüller temelinde hareket etmeyi gerektirdiği düşünülür. Fakat gerçek dünyada insanlar finansla ilgili kararlar alırken sadece tablolara bakmaz.
Finansal kararlar genellikle sofrada veya bir toplantı odasında, kişinin kendi yaşam hikâyesinin, ona özgü dünya görüşünün, egonun, kibrin, pazarlamanın ve bazı tuhaf motivasyon unsurlarının bir araya geldiği ortamlarda alınır.
Morgan Housel, Canan Feyyat’ın çevirisiyle Scala Yayıncılık tarafından yayımlanan incelemesi Paranın Psikolojisi’nde, insanların paraya ilişkin düşünce biçimlerini ele alan 19 kısa hikâyeye yer veriyor ve yaşamın en önemli yönlerinden biri olan para konusunu nasıl daha iyi anlayabileceğimize ilişkin önemli dersler sunuyor.
Paranın Psikolojisi / Morgan Housel / Çeviren: Canan Feyyat / Scala Yayıncılık / 312 s. / 2022.
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