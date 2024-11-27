Motor sporları efsanesi Ayrton Senna'nın hayatı Netflix dizisine dönüştü

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:41

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:41

Motor sporları dünyasının efsane ismi Ayrton Senna'nın hayatı, Netflix dizisi olarak ekranlara geliyor. 29 Kasım’da yayınlanacak olan altı bölümlük "Senna" dizisi, İstanbul’da düzenlenen özel bir gösterimle tanıtıldı.

Etkinlikte, sinema, spor ve medya dünyasından birçok ünlü isim bir araya gelirken, motor sporları alanında tanınan isimler Cem Bölükbaşı, Burcu Burut Erenkul, Ayhancan Güven, Ali Türkkan ve Birkan Polat da yer aldı.

Dizi, Senna'nın karting yıllarından Formula 1’e uzanan kariyerine, dünya şampiyonluklarına ve trajik San Marino Grand Prix kazasına kadar olan hayatını konu alıyor. Brezilyalı oyuncu Gabriel Leone'un başrolünü üstlendiği dizinin yönetmenliğini Vicente Amorim ve Julia Rezende paylaşıyor.

Senna'nın yaşamındaki önemli karakterler de dizide yer alıyor; Alain Prost, Galvao Bueno, Xuxa ve Nelson Piquet gibi isimlerin yanı sıra, Senna’nın ailesine dair figürler de dizinin önemli parçaları arasında.

Senna'nın mirasını yeni nesillere aktaracak olan dizi, Senna Brands işbirliğiyle üretildi.