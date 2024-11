Robert De Niro başrolde: Zero Day 2025'te Netflix'te!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 21:08

Güncelleme: 24.11.2024 - 21:08

Zero Day dizisinin yönetmen koltuğunda Lesli Linka Glatter oturuyor. Dizinin senaristliğini Eric Newman, Noah Oppenheim, Michael Schmidt ve Roberto Patino üstleniyor. Peki, Zero Day dizisinin konusu ne? Zero Day dizisinin oyuncuları kim?

ZERO DAY DİZİSİNİN KONUSU NE?

De Niro Zero Day Komisyonu başkanı olarak ülke çapında kaosa ve binlerce ölüme neden olan yıkıcı bir siber saldırının faillerini bulmakla görevlendirilen, saygın eski ABD Başkanı George Mullen rolünde.

Dezenformasyon yaygınlaşırken ve teknolojideki, Wall Street'teki ve hükümetteki güç simsarlarının kişisel hırsları çatışırken, Mullen'ın sarsılmaz gerçeği arayışı, onu kendi karanlık sırlarıyla yüzleşmeye ve değer verdiği her şeyi riske atmaya zorluyor.

ZERO DAY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert De Niro

Jesse Plemons

Lizzy Caplan

Angela Bassett

Connie Britton

Joan Allen

Matthew Modine

Mozhan Navabi

Dan Stevens

Bill Camp

ZERO DAY DAHİL DİZİSİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

Zero Day dizisi 20 Şubat 2025'ten itibaren Netflix'te yayınlanacak.