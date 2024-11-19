Netflix’ten önemli güncelleme: En pahalı paketin ismi değişti!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:02

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:02

Netflix, bugüne kadar “Özel Plan” olarak bilinen üst düzey abonelik paketinin ismini “Premium” olarak güncelledi. Ancak, merak edilen soru şu: Bu değişiklik sadece isimle mi sınırlı, yoksa fiyatlar veya özellikler de etkilendi mi? Platformun açıklamasına göre, bu yalnızca isim değişikliği ve fiyat ya da içerik özelliklerinde bir değişiklik söz konusu değil.

GÜNCEL ABONELİK PAKETLERİ VE FİYATLARI

Temel Plan: 149,99 TL/ay

Standart Plan: 229,99 TL/ay

Premium Plan (eski adıyla Özel Plan): 299,99 TL/ay

REKLAMLI PLAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR!

Netflix, dünya genelinde büyük ilgi gören reklam destekli abonelik paketinin, kısa sürede 70 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu sayı, 2024 başında 22 milyondu. Netflix Reklam Başkan Yardımcısı Amy Reinhard, “Reklamlı planın sunulduğu ülkelerde yeni aboneliklerin yüzde 50’sinden fazlası bu paketten geliyor. Büyüme ivmesinden oldukça memnunuz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE REKLAMLI PLAN GELECEK Mİ?

Türkiye’de henüz reklam destekli abonelik seçeneği sunulmuyor. Ancak, globalde elde edilen başarı göz önüne alındığında bu özelliğin yakında ülkemizde de aktif olabileceği düşünülüyor.