GTA oyunlarının ikisi Netflix'ten kaldırılıyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 18:27

Güncelleme: 26.11.2024 - 18:27

Netflix oyunları platforma dahil etme kararı kapsamında pek çok oyunu mobil olarak uygulamaya getirmişti. Oyuncular isterlerse popüler oyunları isterlerse izledikleri yapımların eğer varsa oyunlarını oynama imkanına kavuşuyordu.

GTA III ve Vice City ise Netflix'un mobil oyun kütüphanesinden 13 Aralık'tan sonra kaldırılıyor.

GTA OYUNLARININ İKİSİ NETFLIX'TEN KALDIRILIYOR

Netflix'in GTA: San Andreas için böyle bir açıklama yapmaması oyunun daha platformda kalacağını gösteriyor.

Netflix'in Rockstar ile yaptığı 12 aylık anlaşma sonucu oyunların 1 yılın ardından platformdan kaldırılacağı düşünülüyor. Platform, geçen yıl GTA oyunlarının oyun etkileşimini önemli ölçüde artırdığını duyurmuş, hatta bazı oyunseverlerin bu sebeple Netflix aboneliği aldığını bile söylemişti.