‘MovIe In Concert’ serisi ile kült filmler, senfoni orkestrası ile sahneye taşınıyor: Hem konser hem sinema

Yayınlanma: 22.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.02.2025 - 04:23

Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’de canlanan “Movie in Concert” serisi, İstanbul Film Orkestrası ile sahneye taşınıyor. Daha önce Yüzüklerin Efendisi, Star Wars, Aslan Kral ve Geleceğe Dönüş gibi kült filmlerin gösterimlerinin yapıldığı seride, sırada Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ile Harry Potter ve Felsefe Taşı var. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule 15 ve 16 Mart’ta İstanbul Volkswagen Arena’da; Harry Potter ve Felsefe Taşı ise 19 ve 20 Nisan’da İstanbul Volkswagen Arena’da, 10 ve 11 Mayıs’ta Ankara ATO Congresium’da sanatseverlerle buluşacak.

“Movie in Concert” serisinin sanat yönetmeni Murat Erginol’la konuştuk.

‘ZOR VE HEYECAN VERİCİ’

“Movies in Concert” serisi, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ile devam edecek. Nasıl bir deneyimdi konserler, dinlemek isteriz.

Hepimizin hayranı olduğu filmlerin orijinal müziklerini yaklaşık 100 kişilik bir orkestra ile seslendirmek olağanüstü keyifli bir durum. Bu müzikler geniş kapsamlı orkestralar tarafından icra edilmek üzere yazılmış. Hatta Yüzüklerin Efendisi’nde yetişkin ve çocuk koroları da aramıza katıldığında sahne üzerinde 240 kişiye yakındık. Çok değerli müzisyenlerden oluşan bu ekiplerin birleşimiyle keyifli konser/gösteriler yapmaya devam ediyoruz. Benim çocukluğumun en sıra dışı filmlerinden “Geleceğe Dönüş”ü de geride bıraktık. Sırada Yüzüklerin Efendisi: İki Kule, ardından Harry Potter ve Felsefe Taşı var, heyecanla bekliyoruz.

Büyük bir orkestra ekibi ile çalışıyorsunuz. Konserler öncesi ön hazırlık çalışmaları nasıl geçiyor?

Ülkemizin birçok şehrinden kıymetli müzisyenlerle birlikte çalışıyoruz. Hepimizin bu konserlerin ön çalışmasına ciddi vakit ayırması gerekiyor, çünkü bu tip film müzikleri bir enstrümancı için ciddi zorluklar içeriyor. Filmlerde dinlerken belki defalarca çalınıp kaydedilen müzikleri, konserde canlı olarak icra etmek hem zor hem de çok heyecan verici.

‘ASALARI İLE GELİYORLAR’

Her filmin fanları var. Olumlu ve olumsuz tepkiler oldu mu? Gözlemleriniz neler?

Her filmin kendine ait hayranları var. Kendi adıma, Lion King’i çocukluğumda izlediğimi hiç unutamıyorum. Küçük Simba’nın babasının öldüğüne bütün film inanmamıştım. Yıllar sonra şimdi film müziklerini icra ederken aynı sahnelerde birçok çocuk seyircinin çok ağladığını ve etkilendiğini gördüm. Ama sanırım konsere tamamen filmden çıkmış gibi gelenler Harry Potter hayranları oluyor. Asaları, pelerinleri, renk renk atkılarıyla konser salonunu Hogwarts’a çeviriyorlar.

Keman sanatçısısınız. 2009’da kurulan Semplice Quartet de yoluna devam ediyor. Bu tarz alışmaların klasik müziğe, canlı orkestralara duyulan ilgiyi artırdığını düşünüyor musunuz?

Semplice Quartet, 2009 yılından beri yurtiçi ve yurtdışı konserler ve festivallere katıldığımız oda müziği grubumuz. Arkadaşlarımla, orkestralardaki yoğun tempomuzun dışında keyifle müzik yaparak 15 yıldır devam etmemiz bizim için çok değerli. Bu tür konser/ gösterilerin klasik Batı müziği adına da gelişim olduğunu düşünüyorum. Çağımızın değerli film bestecilerinin olağanüstü müziklerinin biraz önce söylediğim gibi, bazen yaklaşık 250 kişi tarafından icra edilmesi çok özel bir deneyim sunuyor.

