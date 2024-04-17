MSG Başkanı Ferhat Göçer: Sektörü umutlandıran sonuçlara ulaştık

Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2024 - 04:00

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın (İEA) ocak ayında MSG için yaptığı araştırma Türk müzik dinleyicisinin yüzde 93’ünün günde en az yarım saat müzik dinlediğini ortaya çıkardı. Türkiye’de bir gününü hiç müzik dinlemeden geçiren müzik dinleyicisinin oranı yüzde 1 dahi değil. Tüm bu süreci MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ile konuştuk.



Bu kamuoyu araştırmasını neden yaptırdınız?

Türkiye müzik sektörü, yerli ve yabancı birçok dijital müzik servisinin Türkiye pazarına girmesiyle önemli bir dijital dönüşüm sürecine girdi. Biz bu dönüşümün dijital alandaki telif gelirlerine yansımasını bire bir gözlemleyebiliyoruz. Ancak elde edilen telif gelirleri hâlâ Avrupa ortalamasının oldukça altında kalıyor. Bu durumu iyileştirmek amacıyla müzakereler yürütürken bir yandan da müzik dinleyicisinin tüketim davranışlarını araştırmaya başladık. Yurtdışında benzer araştırmalar mevcutken Türkiye’de bu tür bir çalışmanın eksikliğini fark ettik ve araştırmayı İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi ile gerçekleştirme kararı aldık.

EN ÇOK POP

Sonuç ile ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Açıkçası bu veriler bize Türkiye’deki müzik dinleyicilerinin aslında Türk müzik sektörünün hak ettiği telif gelirlerine çok uzak bir yerde durmadığını gösterdi. Türk müzik sektörü adına umutlandıran sonuçlara ulaştık. Araştırma sonuçları, dijital platformlar aracılığıyla müzik dinleyicilerinin istedikleri müziğe anında erişebilme imkânının Türkiye’deki günlük müzik dinleme sürelerini önemli ölçüde artırdığını gösterdi. Türkiye’de müziği dijital kanallardan dinleyenlerin oranı yüzde 93’e ulaşmış durumda. Müzik dinleyicilerinin yüzde 94’ü günde yarım saatten fazla, yüzde 52’si iki saatten fazla müzik dinlediğini ifade etti. Bu araştırma aynı zamanda Türk müzik dinleyicisinin, Türkçe müzik dinlemeyi sevdiğini de ortaya çıkardı. Biz müzik platformlarından gelen kullanım raporlarından bu eğilimin farkındaydık ancak araştırmamız bu durumu daha da pekiştirdi. En çok dinlenen müzik türlerinde Türkçe pop müzik, arabesk müzik ve Türkçe rap/hip hop ilk üç sırayı aldı. Bunun yanı sıra, araştırmamız müzik dinleyicilerinin yüzde 32’sinin abone oldukları müzik platformuna ödedikleri abonelik ücreti konusunda bilgi sahibi olmadığını ortaya çıkardı. Yaptığımız fiyat hassasiyeti çalışmasına göre, abonelik ücreti ödeyen müzik dinleyicilerinin yüzde 60’ının mevcut abonelik ücretinin iki katını ödemeye razı olduğunu gösterdi.



EMEKÇİLERİN HAKLARI İÇİN...

MSG olarak yeni çalışmalarınızdan bahseder misiniz?



Kuruluşumuzun 25. yıldönümünde, “Müzik emekçilerinin hakları için toplumsal farkındalık” sloganıyla, müzik emekçilerinin haklarının korunması amacıyla yoğun çaba sarf ediyoruz. Telif alanındaki lider meslek birliği olarak ana hedefimiz, telif haklarının önemini kamuoyuna en doğru şekilde anlatabilmek. Bu bilinçle basınla ve iş ortaklarımızla iletişimimizi kararlıkla yürütüyoruz. Geçen ayki oldukça verimli geçen bir basın buluşmasını organize ettik. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere sektörün diğer önemli paydaşlarıyla işbirliklerimizi şimdiye kadarki en yüksek seviyeye taşıdık. Bu işbirlikleri sayesinde lisanslama gelirlerimizi artırmaya başladık. Yürüttüğümüz kamuoyu araştırması, Türkiye müzik sektörüne ilişkin bilimsel verilerin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Bu eksikliği gidermek amacıyla yeni araştırmaların sonuçlarını paylaşmayı planlıyoruz.

