MSG Başkanı Ferhat Göçer: Sektörü umutlandıran sonuçlara ulaştık
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), kuruluşunun 25. yılında, müzik emekçilerinin haklarını alabilmesi için birçok farklı alanda yürüttüğü çalışmalara paralel bir kamuoyu araştırması yaptırdı.
İstanbul Ekonomi
Araştırma’nın (İEA)
ocak ayında MSG için
yaptığı araştırma Türk
müzik dinleyicisinin
yüzde 93’ünün günde
en az yarım saat müzik
dinlediğini ortaya çıkardı. Türkiye’de
bir gününü hiç müzik
dinlemeden geçiren müzik
dinleyicisinin oranı yüzde 1
dahi değil.
Tüm bu süreci MSG
Yönetim Kurulu Başkanı
Ferhat Göçer ile konuştuk.
Bu kamuoyu araştırmasını neden yaptırdınız?
Türkiye müzik sektörü, yerli ve yabancı birçok dijital müzik servisinin Türkiye pazarına girmesiyle önemli bir dijital dönüşüm sürecine girdi. Biz bu dönüşümün dijital alandaki telif gelirlerine yansımasını bire bir gözlemleyebiliyoruz. Ancak elde edilen telif gelirleri hâlâ Avrupa ortalamasının oldukça altında kalıyor. Bu durumu iyileştirmek amacıyla müzakereler yürütürken bir yandan da müzik dinleyicisinin tüketim davranışlarını araştırmaya başladık. Yurtdışında benzer araştırmalar mevcutken Türkiye’de bu tür bir çalışmanın eksikliğini fark ettik ve araştırmayı İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi ile gerçekleştirme kararı aldık.
EN ÇOK POP
Sonuç ile ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Açıkçası bu veriler bize
Türkiye’deki müzik dinleyicilerinin
aslında Türk müzik sektörünün
hak ettiği telif gelirlerine çok
uzak bir yerde durmadığını
gösterdi. Türk müzik sektörü adına
umutlandıran sonuçlara
ulaştık. Araştırma sonuçları,
dijital platformlar aracılığıyla
müzik dinleyicilerinin
istedikleri müziğe anında
erişebilme imkânının
Türkiye’deki günlük müzik
dinleme sürelerini önemli
ölçüde artırdığını gösterdi.
Türkiye’de müziği dijital
kanallardan dinleyenlerin oranı
yüzde 93’e ulaşmış durumda. Müzik
dinleyicilerinin yüzde 94’ü günde
yarım saatten fazla, yüzde 52’si iki
saatten fazla müzik
dinlediğini ifade
etti. Bu
araştırma
aynı
zamanda Türk müzik dinleyicisinin,
Türkçe müzik dinlemeyi sevdiğini
de ortaya çıkardı. Biz müzik
platformlarından gelen kullanım
raporlarından bu eğilimin
farkındaydık ancak araştırmamız bu
durumu daha da pekiştirdi.
En çok dinlenen müzik türlerinde
Türkçe pop müzik, arabesk müzik
ve Türkçe rap/hip hop ilk üç sırayı
aldı. Bunun yanı sıra, araştırmamız
müzik dinleyicilerinin yüzde 32’sinin
abone oldukları müzik platformuna
ödedikleri abonelik ücreti konusunda
bilgi sahibi olmadığını ortaya
çıkardı. Yaptığımız fiyat hassasiyeti
çalışmasına göre, abonelik ücreti
ödeyen müzik dinleyicilerinin yüzde
60’ının mevcut abonelik
ücretinin iki katını
ödemeye razı
olduğunu
gösterdi.
EMEKÇİLERİN HAKLARI İÇİN...
MSG olarak yeni çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Kuruluşumuzun 25. yıldönümünde, “Müzik emekçilerinin
hakları için toplumsal farkındalık” sloganıyla, müzik
emekçilerinin haklarının korunması amacıyla yoğun çaba sarf
ediyoruz. Telif alanındaki lider meslek birliği olarak ana hedefimiz,
telif haklarının önemini kamuoyuna en doğru şekilde anlatabilmek. Bu
bilinçle basınla ve iş ortaklarımızla iletişimimizi kararlıkla yürütüyoruz.
Geçen ayki oldukça verimli geçen bir basın buluşmasını organize ettik.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere sektörün diğer
önemli paydaşlarıyla işbirliklerimizi şimdiye kadarki en yüksek seviyeye
taşıdık. Bu işbirlikleri sayesinde lisanslama gelirlerimizi artırmaya başladık.
Yürüttüğümüz kamuoyu araştırması, Türkiye müzik sektörüne ilişkin
bilimsel verilerin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Bu eksikliği gidermek
amacıyla yeni araştırmaların sonuçlarını paylaşmayı planlıyoruz.
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