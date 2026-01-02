MUBI'den 2026 seçkisi

MUBI, 2026 yılına modern klasiklerden çağdaş sinemanın yıldız yönetmenlerine uzanan 40 filmlik zengin bir seçkiyle merhaba diyor. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan, Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson’ı başrollerde buluşturan Lynne Ramsay imzalı Geber Aşkım (Die My Love) yılın ilk ayında platformda seyirciyle buluşuyor. Bu sarsıcı ilişki hikayesine romantik klasiklerden unutulmaz yönetmenlerin ilk filmlerine uzanan bir seçki eşlik ediyor.



İşte seçkide yer alan filmler:

VİỆT VE NAM (Minh Quý Trương, 2024)

Vietnamlı yönetmen Minh Quý Trương’un son filmi VIỆT VE NAM, iki genç madencinin ilişkisi üzerinden aşk, kimlik ve kayıp duygusunu şiirsel bir dille ele alıyor. 2024 Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde prömiyer yapan film, sessiz anlatımı ve bedensel yakınlığa dayalı sinema diliyle çağdaş sinemanın dikkat çeken örneklerinden biri.

BATAKLIK (Lucrecia Martel, 2001)

Lucrecia Martel’in ilk uzun metraj filmi BATAKLIK (LA CIÉNAGA), Arjantinli bir ailenin gündelik hayatı üzerinden sınıfsal çürüme, bastırılmış gerilimler ve toplumsal çözülmeyi benzersiz bir atmosferde aktarıyor. 2001 Berlin Film Festivali’nde Alfred Bauer Ödülü kazanan film, Latin Amerika sinemasının modern klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor.

KÖR SÖĞÜT, UYUYAN KADIN (Pierre Földes, 2022)

Haruki Murakami’nin kısa öykülerinden uyarlanan animasyon KÖR SÖĞÜT, UYUYAN KADIN (SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMIE), 2011 Japonya depreminin ardından yolları kesişen karakterlerin bilinçaltına, düş ile gerçek arasında salınan bir anlatıyla giriyor. Murakami’nin özgün atmosferini perdeye taşıyan film, yetişkinlere yönelik animasyonlar arasında kendine has bir yer ediniyor.

TEKRAR (Joachim Trier, 2006)

Joachim Trier’in ilk filmi TEKRAR (REPRISE), yazar olma hayalleri kuran iki genç arkadaşın dostluk, hırs ve hayal kırıklıklarıyla şekillenen hikayesini anlatıyor. MUBI’nin, dünya sinemasına yön veren yönetmenlerin ilk filmlerinden oluşan “Muhteşem Çıkış Filmleri” seçkisinde seyirciyle buluşan TEKRAR, son filmi MANEVİ DEĞER’le dünya sinemasının gündeminde olan Trier’in sinemasının temel meseleleriyle bizi tanıştırıyor.

HARRY SALLY’LE TANIŞINCA… (Rob Reiner, 1989)

Yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Rob Reiner’ın imzasını taşıyan romantik komedi klasiği HARRY SALLY’YLE TANIŞINCA… (WHEN HARRY MET SALLY…), aşka ve ilişkilere dair evrensel meseleleri zekice yazılmış diyaloglarla ele alıyor. Meg Ryan ve Billy Crystal’ın unutulmaz karakterlere hayat verdiği film, yıllar içinde türün en sevilen ve en çok referans verilen yapımlarından biri hâline geldi.

THELMA VE LOUISE (Ridley Scott, 1991)

Ridley Scott’ın kült filmi THELMA ve LOUISE, iki kadının özgürlük arayışını bir yol hikayesi üzerinden takip ederken sinema tarihinde feminist anlatının simgelerinden biri haline geliyor. Susan Sarandon ve Geena Davis’in Oscar adaylığı kazanan performanslarıyla dikkat çeken film, sinema tarihinde kalıcı bir yer ediniyor.

CABIRIA’NIN GECELERİ (Federico Fellini, 1957)

Federico Fellini’nin başyapıtlarından CABIRIA’NIN GECELERİ (NIGHTS OF CABIRIA), hayata tutunmaya çalışan bir kadının umut ve hayal kırıklıklarıyla dolu yolculuğunu anlatıyor. Giulietta Masina’ya Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran bu klasik, aynı zamanda En İyi Yabancı Film Oscar’ına sahip.

SARI TEBESSÜM (Seçkin Yaşar, 1993)

Seçkin Yaşar’ın ilk uzun metrajlı filmi SARI TEBESSÜM, bir evliliğin çatlaklarını ve bastırılmış duygularını cesur bir sinema diliyle görünür kılıyor. Şahika Tekand ve Mahir Günşiray’ın performanslarıyla öne çıkan film, yarattığı etkiyle yerli sinemanın hafızasında yaşıyor.