Mudanya’da müzeden vazgeçilmesine tepkiler sürüyor

Mudanya’da Kurtuluş Savaşı Destanı’nı anlatan Gürol Sözen’in eserlerinin yer alacağı müzenin açılmamasına tepkiler devam ediyor.

Anımsayalım: Gürol Sözen, Cumhuriyetin 100’üncü yılına bir “Vefa borcu, kendimi görevli hissediyorum” diyerek yola çıktığı, Mudanya’da Barış Meydanı’nda, “1919-23 Destan ve Onlar/Gürol Sözen Eserleri Müzesi” için özel olarak restore edilen, “Tarihi Kentler Birliği Ödülü”nü alan ve kamuoyunun beklediği büyük projeden vazgeçilmesi tepkilere neden olmuştu.

Gazetemize açıklamada bulunan yazar Ümit Yaşar Gözüm ve Duygu Kalan Dilekcan, neden müzeden vazgeçildiğini bilmek kamuoyunun hakkı diyorlar.

‘SAYGISIZLIK’

Gözüm, “Akıl ile yüreğin, küçük hesaplar ya da çıkarlar uğruna nasıl rafa kaldırıldığını bir kez daha görmek içimi burktu. Uzun yıllardır çalıştığı ve oluşturduğu bir koleksiyonu, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına Mudanya Belediyesi’nce kurulacak müze için ücretsiz bağışlamayı ve müzenin kurulması için her türlü bürokratik ve teknik ayrıntıyı karşılıksız üstlenmeyi taahhüt etmiş. Ayrıca önceden konuşulanların ışığında yola çıkıp emek vermiş bir sanatçı aydının anlaşılamamış olması ülke için büyük bir kayıp” diyor.

Kendisini ‘’Onlar’dan biri’’ olarak tanımlayan Damla Kalan Dilekcan ise kültüre, sanata, ülkeyi ayakta tutan değerlere ama en çok da “Destan ve Onlar” projesini kendisine ve ulusuna yapılan saygısızlık olarak tanımlıyor. Dilekcan, çok sayıda imzaya ulaşan müze açılmalı kampanyasında da yer almıştı.

Dilekcan, “Yeni belediye başkanı Deniz Dalgıç da 16 Aralık 2024’te basına verdiği röportajda ve bültende, beklendiği gibi destanı ve müzeyi sahiplendi. Tarihi anıt özelliği taşıyan bu yapıyı, Gürol Sözen’in ‘1919-23 Destan ve Onlar Sergisi’nin eserleriyle Cumhuriyet tarihine ışık tutacak bir müze olarak hazırlayacağız.’ O zaman soruyorum: Göklere çıkardığınız kamuoyunun beklentisi, ‘Destan ve Onlar’a ne oldu da birdenbire ‘yok’ sayılıverdi?

2025’te müzenin açılmasını beklerken sanatçıdan habersiz; üstelik sanatçının bazı fikirleri de kullanılarak tarihi konağın bambaşka bir işlevle açıldığını basından öğrendik. Gürol Sözen’in kimliğini de dışlayıp yarattığı eserleri; ‘kişisel bir müze’ tanımı içerisinde değerlendirebilen, kamuoyuna yaptıkları haberleri de hiçe sayıp ‘iyi niyetli temenniler’ dışında belediyeyi bağlayıcı olmadığını da söyleyen bu tutumu yaşadığım toplum adına ürkütücü buluyorum” diyor.