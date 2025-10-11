Muğla'da demokrasi sempozyumu:

Muğla, demokrasinin kökeninden günümüze uzanan serüvenini tartışmak üzere önemli bir felsefe buluşmasına ev sahipliği yapacak. Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) Muğla Büyükşehir Belediyesi ve belediye bünyesindeki Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle düzenlenecek sempozyumda demokrasi kavramı, çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınacak.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Demokrasinin ‘Demos’u: Antik Çağ’dan Bugüne Gelen Bir Kavramın Çok Boyutlu Analizi” başlıklı etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak.

Sempozyumda, “demos” (halk) ve “kratos” (iktidar/güç) kavramlarından hareketle, demokrasinin felsefi, hukuki, sosyolojik, psikolojik ve politik boyutları disiplinlerarası bir çerçevede tartışılacak.

FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın, demokrasinin bugün hem dünyada hem Türkiye’de yeniden sorgulandığı bir dönemde bu tartışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Demokratik sistemlerin küresel bir sınavdan geçtiği bu dönemde, ‘halkın iktidarı’ anlamına gelen demokrasi kavramını en temelden yeniden konuşmak istedik. Antik dünyanın en canlı kent yaşamlarına ve sivil toplum fikrinin yeşerdiği agoralara ev sahipliği yapmış Ege’nin ayrılmaz bir parçası olan Muğla’da bu etkinliği düzenliyor olmaktan gurur duyuyoruz.”

Apaydın, demokrasiyi yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir kültür ve yaşam biçimi olarak yeniden düşünmek gerektiğini vurgulayarak, “Bu sempozyumda ‘demos’ kavramını tartışırken, onunla bağlantılı ‘ethnos’, ‘okhlos’ ve ‘laos’ gibi kavramları da ele alacağız. Böylece bugün ‘halkın iktidarı’ derken hangi halktan söz ettiğimizi sorgulayacağız” dedi.

Etkinlikte, alanında uzman akademisyen ve düşünürler bir araya gelecek. Prof. Dr. Nami Başer, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Tolga Şirin, Prof. Dr. Solmaz Zelyüt, Dr. Ali Haydar Fırat, Dr. Özge Soysal, Zülâl Kalkandelen ve Suat Özçağdaş sempozyumun konuşmacıları arasında yer alıyor. Gün boyu sürecek etkinlik, dört oturum halinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik Künyesi:

Tarih: 25 Ekim 2025 Cumartesi

Saat: 10.00-18.00

Yer: Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Konferans Salonu, Menteşe/Muğla

Düzenleyenler: Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi