Muğla’da 4. İdil Biret Müzik Festivali başlıyor!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Ünlü piyanist İdil Biret’in adını taşıyan festivalde bu yıl; Almanya’dan piyanist Nihan Ulutan ve Amerika’dan opera sanatçısı Cumhur Görgün, Fransa’dan piyanist Güray Başol ve İngiltere’den piyanist Leyla Cemiloğlu solist olarak konser verecekler. Solistlere şef, çellist Münif Akalın yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası eşlik edecek.

4. Muğla İdil Biret Müzik Festivali açılış konseri, kariyerini Almanya’da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika’da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün solistliğinde bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Konser Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Cemal Reşit Rey’in “10. Yıl Marşı” ile başlayacak. Mozart’ın “20. Piyano Konçertosu” ile Mozart, Rossini, Bizet ve Saygun’un konser aryalarından seçmeler seslendirilecek.

Festivalin kapanış konseri, kariyerine Fransa’da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere’de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde 10 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de verilecek. Konserde, Bach’ın “Air Orkestra Suiti” ve “Fa Minor Piyano Konçertosu”, Erkin’in “Sinfonietta” ve Beethoven’in 3. Piyano Konçertosu” seslendirilecek.