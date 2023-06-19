Muğla’da cazseverler Kerem Görsev ile buluşturdu
Muğla Büyükşehir Belediyesi dünyaca ünlü piyanist ve caz sanatçısı Kerem Görsev Trio konserine ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Görsev’e kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik etti.
Turizm, tarım ve kültür kenti Muğla’da vatandaşları farklı kültürel etkinliklerle buluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi dünyaca ünlü piyanist ve caz sanatçısı Kerem Görsev Trio konserine ev sahipliği yaptı ve caz severlere Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde unutulmaz bir gece yaşattı.
Kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik ettiği Kerem Görsev Trio konserinde sanatçı kendi bestelerini caz severler için çaldı. Ayrıca sanatçı babası için bestelediği I Remember Your Face eserini de salonu dolduranlar için çaldı. Konser sonunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban ve Genel Sekreter Birsen Kocataş Kerem Görsev, Volkan Hürsever, Ferit Odman’a çiçek taktim etti.
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