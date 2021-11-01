Müjdat Gezen belgeselinin ilk gösterimi İzmir’de

01 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

3 Kasım akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki etkinliğe Müjdat Gezen de ailesi ile katılacak ve finalde sahne alacak. Belgeselin yönetmenliğini ve senaristliğini gazeteci Gökmen Ulu yaptı.

95 dakikalık belgeselde, Gezen’i şu isimler anlatıyor: Alper Kul, Barış Dinçel, Cem Yılmaz, Celal Ülgen, Cüneyt Arkın, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Erkan Can, Emre Kongar, Erol Evgin, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, İlker Başbuğ, Kandemir Konduk, Kıvanç Tiner, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Temel Gürsu, Tınaz Titiz, Türkan Şoray, Türker İnanoğlu, Orhan Aydın, Özden İnönü Toker, Uğur Dündar, Yasemin Yalçın ve Zülfü Livaneli.

