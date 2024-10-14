Müjdat Gezen, İzmir'de sevenleriyle buluşuyor

Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:43

Usta sanatçı ve gazetemiz yazarı Müjdat Gezen, bu akşam İzmir'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gösteride, Gezen; mizah dolu anekdotları, yılların birikimiyle harmanladığı unutulmaz anıları ve interaktif performansıyla izleyicilerin karşısında olacak.

Saat 20.30'da başlayacak gösteride, sanatçının kendine has espri anlayışıyla harmanladığı sohbetlerine izleyiciler de katılma fırsatı bulacak. Müjdat Gezen, yılların verdiği tecrübe ve birikimiyle, hayata dair düşündürücü ve bir o kadar da eğlenceli hikayelerini paylaşıp izleyicileri hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi amaçlıyor.

Gezen'in interaktif bir performans sergileyeceği gösteri bir sohbet niteliğinde olacak. İzleyicilerin de bu dinamik gösteriye dahil olacağı gecede, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Sanatçının hayatından ilginç anılar, tiyatro sahnelerinden ilginç hikayeler ve hayatın içinden kesitler de gösterinin parçaları olacak.