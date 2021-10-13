Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda üç oyun birden

13 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda bu sezon üç oyun birden başlıyor. Bu oyunlardan ilki “Baba-Kız”, Müjdat Gezen’le yurtdışında yaşayan kızı Elif Gezen’in şarkılarıyla süslenen hüzünlü ve gülünçlü elli yıllık anıları konu ediniyor. Müjdat ve Elif Gezen rol alıyor.

“Bir Kız Sevdim Adı Eleni” oyununun konusu ise şöyle: Muhafazakâr süpermarketler zincirinin sahibi Şaban Bey’in oğlu Ramazan bir rum kızına âşık olur. Oyuncuları: Müjdat Gezen, Cengiz Gezgin, Pınar Gordıe, Yaşar Ayvacı, İlkin Abaşoğlu, Öncil Aktarıcı, Tutku Topaç, Volkan Kemal Yalav, Baha Balki, Murat Donat, Cavidan Kutlu, Özge Dolay, Nurdane Göktepe.

“Yemekli Tiyatro”da “Jüri Sizsiniz”de ise bir gazinoda “o ses gazino” yarışması yapılmaktadır. Seyirciler jüri üyeleridir... Profesyonel ses sanatçılarının katılımıyla, komedyenlerin skeçleriyle interaktif iki saatlik gösteri. Gösteride Müjdat Gezen ve Betül Demir, Başak Höl, Bengü Ergene, Füsun Batum, Ala Turka, Cengiz Gezgin, Volkan Yalav ve sürpriz sanatçı rol alıyor.

Oyunların tarihleri ve biletler hakkında bilgi almak için: 0216 449 59 52-53.