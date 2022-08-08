Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu: 'Can dostum Celal Ülgen korona oldu'

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:35

Gazetemiz yazarı, usta sanatçı Müjdat Gezen; 8 Ağustos Pazartesi tarihli, ‘Ayna tutmak’ başlıklı yazısında, yakın dostu Avukat Celal Ülgen'in koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kötü haberi, "Can dostum Celal Ülgen korona oldu" ifadeleriyle paylaşan Gezen, "Hemen en iyi gelecek ilaçları söyledim ona. Ayrıca kızı ve avukatım Deniz Şeren’e de yazdırdım. Ben o iki ilaçla hemen ayağa kalkmıştım. Umarım Celal’e de iyi gelecek" dedi.

"CELAL BİR AN ÖNCE İYİLEŞMELİ Kİ..."

"Hastalık konusunda çok evhamlıyım" sözlerini kullanan Gezen, "Bir dostum hasta oldu mu ben de oluyorum. Celal bir an önce iyileşmeli ki iyiliklerine devam edebilsin..." temennisinde bulundu.



"CELAL’İ ÜZMEYE ÇALIŞTILAR AMA SÖKMEDİ"

Usta sanatçı, yazısına şöyle devam etti:



"Başka bir avukat diğer bir avukata saldırıyorsa saldıranın kimliğine bakmak lazım. Celal’i üzmeye çalıştılar ama sökmedi. İyi avukat olduğundan çok iyi insandır o. Eşi Perihan, kızı Deniz, oğlu, torunları... Onlar çok iyi bir aile. Gözümüz gibi bakmamız lazım. Geçmiş olsun kardeşim. Şifalı ol bir an önce."



Müjdat Gezen'in 8 Ağustos Pazartesi tarihli, ‘Ayna tutmak’ başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.