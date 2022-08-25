Müjdat Gezen ile CHP’li Ağbaba Bekir Coşkun’u anlattı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:48

Ayvalık Belediyesi Bekir Coşkun Kütüphanesi’nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve yazarımız usta sanatçı Müjdat Gezen’in katılımıyla Bekir Coşkun’un anısına söyleşi düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel’in telefon bağlantısıyla katıldığı söyleşide gündemin öne çıkan başlıkları da konuşuldu.

Söyleşiye CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, TÜLOV Başkanı Nurettin Demir, Nilüfer Eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye meclis üyeleri ve Bekir Coşkun’un değerli eşi Andree Coşkun katıldı.

Müjdat Gezen, usta gazeteciyle yaşadığı anılarını paylaşırken, böyle bir kütüphanenin, Bekir Coşkun’un çok sevdiği Ayvalık’ta Cunda Adası’nda olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçen herkese başta Belediye Başkanı Mesut Ergin olmak üzere tüm Ayvalık halkına bu hassasiyet için teşekkürlerini sundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’da Türkiye için çok önemli bir ilçe olan Ayvalık’ta yaptığı çalışmalar adına ve usta gazeteci Bekir Coşkun’un ismini sonsuza kadar yaşatması açısından Başkan Mesut Ergin’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Mesut Ergin; Usta gazeteci Bekir Coşkun’un değerli eşi Andree Coşkun’a ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Bekir abi, her zaman kalbimizde, saygı ve özlemle...