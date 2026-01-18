MÜMAD1883+’den Cumhuriyet’e ödül

Marmara Üniversitesi Mezunları ve Akademisyenleri Derneği üyesi olan seçici kurul üyelerinin belirlediği isimlere başarı plaketlerinin verildiği etkinlik, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bu yılki ödül kazananlar arasında Gazetemizin kültür sanat editörü Öznur Oğraş Çolak, basın dalında "başarı ödülü"ne değer görüldü.

Ayrıca gecede deprembilim uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, dünya paralimpik yüzme şampiyonu Defne Kurt, yazar Ayfer Tunç, dünya boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli, İstanbul Aydın Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Karakuş, oyun yazarı ve yönetmen Ahmet Sami Özbudak, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Özge Öner, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Aslan, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bora Korkut, TRT dış politika muhabiri Nurgül Dönmez, sosyal girişim uzmanı Esra Odabaşı, klasik müzik bestecisi Prof. Hasan Uçarsu ödüle değer görüldü.

Derneğin yaşam boyu onur ödülü ise Marmara Üniversitesi mezunu sanatçıları Eda ve Metin Özülkü çiftine verildi. Eda ve Metin Özülkü gecede sevilen şarkıları seslendirdi.