Murat Karahan ve Alessandro Safina Harbiye'deydi

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 04:49

Tenor Murat Karahan önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnedeydi. Bu müthiş konserde; opera aryaları, napolitenler ve şarkılar seyirci ile buluştu. Çok yakın arkadaşım, usta İtalyan tenor diyerek anons ettiği İtalyan tenor Alessandro Safina’nın da konuk olduğu gece “Nessun Dorma” ile başladı. Alper Kömürcü’nün şefliğindeki “Avrasya Filarmoni Orkestrası”nın eşlik ettiği konser, Karahan’ın: “Kendimi en iyi ifade ettiğim şarkı” diyerek anons ettiği “My way” ile devam ederken binlerce kişi ayaktaydı.

“Sabahlar Uzak”, “Yalgızam” ve “Nazende”nin arka arkaya geldiği konserin ikinci bölümünde ise, Alessandro Safina Türkçe olarak Sezen Aksu’nun bestesi “Bile Bile”yi seslendirdi.

Konser, ikilinin beraber söylediği “Yaralı Gönül” ile sona erdi.