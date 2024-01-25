Murat Oğuz'un resim sergisi: Sessizlikte Yankılanan Ruhlar

Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 25.01.2024 - 17:31

Gazi Üniversitesi resim anasanat dalı mezunu sanatçı Murat Oğuz'un, duygu yüklü resim dünyasını keşfetmek için Sevgi Sanat Galerisi'nde açtığı kişisel sergi, izleyicileri bir içsel yolculuğa davet ediyor. Oğuz'un sanat yolculuğu, çocukluğunun kederli kış gecelerinden, annesinin yorgun dizleri üzerinde dinlediği Acem masallarından ilham alıyor. Resmin, trekked bir gaz lambasının aydınlığında can bulduğu o anları, melankolinin ve hüzünün izlerini içinde taşıyor. Resim yapma isteği, bir mavi gökyüzü parçasının yüreğinin derinliklerinde belirdiği bir anla başlıyor. Geçmiş zamanın hüznünü özenle işleyen sanatçı, gözün gördüğünden çok daha fazlasını arıyor tuvalinde. Bazen bir şiiri resmetti, bazen bir resme yazdığı şiirle duygularını ifade etti. "Gülün mürşidi çoğ idi, vardım bir dikene talip oldum" diyerek, figürleriyle sessiz bir ızdırap içine girdi, kuzgun bedeniyle çığlıklar attı. Murat Oğuz'un resimlerinde yankılanan sessizlik, zamanın katmanları arasında bir yolculuğa dönüşüyor. Karakuşun çığlığı, izleyicileri yıldızların zamanına davet ediyor. Sanatçı, Gazi Üniversitesi'nde aldığı resim eğitimi ardından Antalya Bilim Üniversitesi’de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek lisans yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tasarladığı ders kitapları, fotoğraf, karikatür, grafik ve illüstrasyon çalışmaları, onun sanat anlayışını çeşitlendiriyor. Murat Oğuz'un dokuz kişisel sergi ve birçok karma sergi ve fuar deneyimi, sanatının çeşitli mecrada tanıtılmasını sağlamıştır. Sevgi Sanat Galerisi'nde 10 Şubat'a dek kadar sürecek olan sergisinde, sanatseverler Murat Oğuz'un ruhunu yansıtan eserlerle buluşabilirler.