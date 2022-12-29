Murat Ülker’den ‘Zor Konuların Yalın Anlatımı’

29 Aralık 2022 Perşembe, 00:01

“Sürdürülebilir başarının yolu değer üretmekten ve değişime uyum sağlamaktan geçiyor”

Murat Ülker

İş dünyasının deneyimli isimlerinden pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Hayatın İpuçları 3-Zor Konuların Yalın Anlatımı (Sabri Ülker Vakfı Yayınları) isimli yeni kitabında farklı başlıklar altındaki deneyimlerini samimi bir dille paylaşıyor.

Yıldız Holding’i 4 kıtada faaliyet gösteren global bir şirkete dönüştüren, Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından Murat Ülker ‘Hayatın İpuçları’ serisinin üçüncü kitabında, kişisel blogunda (muratulker.com) ve LinkedIn profilindeki görüş ve değerlendirmelerini bütünlüklü ve keyifli bir üslupla sunuyor.

Baş döndürücü bir değişimin şekil verdiği dünyamıza yepyeni bir pencereden bakmayı öneren Ülker, “Nasıl ki ben başkalarının bakış açısından bir şeyler öğreniyorsam, belki benim bakış açımın da birilerine faydası olur diye umuyorum” düşüncesinden beslendiğini söylüyor.

2021’de yayımlanan ilk kitabı Hayatın İpuçları-Zor Konuların Yalın Anlatımı ile Platin İş Kitapları Ödülleri’nde “Yılın En İyi İş Kitabı” ödülüne değer görülen Murat Ülker’in; “Kovid-19 sonrası dünya ekonomisinin yeni düzeni”, “Yöneticilikte ve liderlikte modern yaklaşımlar”, “Sanata kişisel ilgisi ve eser yorumları” ve “Otobiyografi” başlıkları altında kaleme aldığı Hayatın İpuçları 2 adlı kitabı da kısa sürede geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı.

Serinin yeni kitabı Hayatın İpuçları 3-Zor Konuların Yalın Anlatımı’nda da Ülker’in “Sürdürülebilir İş Modelleri”, “Geleceğin Dünyası”, “Gıda Güvenliği” ve “Kişisel Notlar” gibi başlıklar altında yine deneyimlerinden süzülen tespitleri yer alıyor.

BAŞARIYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK!

Kitaplarında katıldığı toplantılardan, okuduğu makale ve kitaplardan, yaptığı gezilerden yola çıkarak gözlem ve deneyimleriyle zenginleştirdiği yazılarında, iş yaşamında başarıyı getiren ipuçlarını paylaşan Murat Ülker, bu kitapta da başta iş yönetimi olmak üzere, çeşitli konulara değiniyor. Bu konular güncel olabildiği gibi, tarihe ve geleceğe de uzanıyor.

Örneğin “İş” bölümünde sürdürülebilir bir başarı modeli oluşturmanın yollarını anlatırken, “Geleceğin Dünyası” bölümünde çeşitli sektörlerde geleceğin nasıl şekilleneceğine ilişkin fikirler veriyor.

Ülker, gıda sektöründeki deneyimlerine dayanarak, beslenmeyle ilgili yanlış bilinenleri ve gelecekte önemli sorunlardan biri olacak “gıda güvenliği” ile ilgili önemli noktalara da dikkat çekiyor.

Kitapta başarılı ve sürdürülebilir iş modellerinin nasıl oluşturulması gerektiği, farklı sektörlere ilişkin gelecek öngörüleri, beslenmede doğru ve yanlışlar ve son olarak yazarın kişisel gelişim, toplum, din, sanat ve gezi gibi farklı alanlarda kişisel görüşleri aktarılıyor.

“ÇOK SATAN BİR YAZAR OLARAK ANILMAK İÇİN YAZMIYORUM’

Üç farklı kitap ile devam eden ‘yazar olma serüveni’nin kişisel bloğundaki yazıları okuyucuların ilgisini çekince, düşüncelerini kitaplaştırmaya karar vermesiyle başladığını ifade eden Murat Ülker, kitaplarını kaleme aldıran duyguları ise şöyle anlatıyor:

“Dikkat çekmek için yazmıyorum, takipçi kazanmak için yazmıyorum, çok satan bir yazar olarak anılmak için yazmıyorum, birilerinin yönlendirmesiyle yazmıyorum, yani kendimi bu alanda bir guru gibi görmüyorum. LinkedIn’de uzun zamandır düzenli olarak makaleler yazıyorum.

Bu makalelerin ilgi çektiğini görünce arkadaşlar bana Sabri Ülker Yayınları vasıtasıyla bunları kitaplaştıralım önerisiyle geldi, istemediğimi söylesem de ‘sürpriz yaptık’ diye kitapla geldiler sonunda. Biraz zorlamayla başladı yani açıkçası ama bir şekilde buraya geldik ve ‘Hayatın İpuçları’ serisi ortaya çıktı. İtiraf edeyim, güzel de oldu sanırım.”