Muratpaşa'yı 100. yıl heyecanı sardı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:06

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:06

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlamalarına sayılı günler kala kentin ana caddelerini kırmızı beyazlı bayraklar ve dev Atatürk posterleriyle donattı.

100’üncü yıl coşkusunu yaşamaya başlayan Antalya’da, vatandaşlar baştan sona süslenen Tekelioğlu Caddesi’nde hatıra fotoğrafları çekti.



Belediye, kutlama ve festival hazırlıklarıyla birlikte ilçede okullar ve esnafa 50 bin Türk bayrağı dağıttı. Öte yandan Belediye 100. yılı bu yıl 8’incisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’yle birlikte kutlayacak. 26-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalde, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin 33 aynı noktasında söyleşiler, imza günleri, sanat çalıştayları, performans gösterileri ve konserlerle 103 etkinlik gerçekleştirilecek.

Bu yıl 26 ülkeden 40 şehrin katılımıyla düzenlenecek festivalin merakla beklenen korteji, 27 Ekim saat 18.00’de Karaalioğlu Parkı’ndan başlayacak. Kaleiçi’nin sokaklarında devam edecek kortej, Kaleiçi’nin en iyi korunmuş yapılarından olan ve aynı zamanda Antalya’nın simgelerinden Hadrian Kapısı’nda Yaşlı Amca konseriyle sona erecek. Festivalde, Sertab Erener ise 28 Ekim'de, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda sahne alacak. Konserin başlama saati ise 20.00.