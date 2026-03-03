Müslüm Kabadayı’nın 40’ıncı sanat yılı onurlandırılıyor

Müslüm Kabadayı, 40. sanat yılını dolduruyor. Eğitim-Sen ve Çankaya Belediyesi, Kabadayı’nın 40’ıncı yılını onurlandırmak için etkinlik düzenliyor. 11 Nisan saat 19.00’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapılması planlanan etkinlik, belgesel ve müzik dinletisi içeriğiyle katılımcılara sanat dolu anlar yaşatacak. Eğitimci, yazar Davut Köksoy’un sunumuyla yapılacak etkinlikte “Işıltılı Eğitimci ve Yazar” isimli belgeselin gösterimi yapılacak. Daha sonra, şair Ahmet Özer, gazeteci ve yazar Adnan Gerger ile öğretmen Zeynel Temizkan konuşma yapacak. Piyanoda Dengin Ceyhan ve bağlamada Ege Umut Güvenç ise, katılımcılara müzik dinletisi sunacak.