Mustafa Ata'nın 60 yıllık sanat serüveni: “Askıda” sergisi açıldı

Yaşamını uzun süredir doğayla iç içe Şile’de sürdüren Mustafa Ata, sanatsal çalışmalarını dün yapılan açılışla sanat dünyasıyla buluşturdu. Sanatçının Şile’deki yaşam ve üretim mekânı olan Anıt Atölye’de düzenlenen serginin açılışına, sanat ve medya dünyasından birçok isim katıldı. Ata’nın farklı dönemlerden ve özellikle son dönem görülmemiş eserlerini değerli koleksiyonerlerinin katkılarıyla bir araya getiren “Askıda”, sanatçının resim ve kâğıt işlerinden ilk kez görülecek vitray çalışmalarına uzanan üretim serüvenini görünür kılıyor.

Anıt Atölye’de koleksiyonerlerin katkılarıyla düzenlenen “Askıda / Suspended” başlıklı koleksiyon sergisi yalnızca sanatçının yapıtlarını değil; doğa, hayvanlar ve renklerle çevrili yaşam biçimini de izleyiciye açarak, sanat ve yaşamı iç içe deneyimleme olanağı sunuyor. Sergi, kendisini fırçanın buyruğuna ve boşluğun özgürlüğüne adamış usta ressamın yaşamına ve 60 yıla yaklaşan sanat yolculuğuna bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Rengin ve sonsuzluğun ressamı Mustafa Ata’nın 2014’te başlayıp günümüze kadar süren “Askıda” adlı yapıt serisi, figür resminden yola çıkarak salt fırça hareketlerine dayalı soyut resimlere uzanan geniş bir süreci kapsıyor. Sergi, Ata’nın üç boyutlu vitray eserlerini (Askıda Akışkan Bedenler) de ilk kez sanatseverlerle buluşturuyor.

Küratörlüğünü, sanatçının eşi Gönül Karakan Ata’nın üstlendiği “Askıda” sergisinin afiş, broşür ve davetiye gibi dijital tüm görsellerinin tasarımı Ahmet Öktem imzasını taşıyor.

18. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen “Askıda” sergisi, 12 Ekim’e kadar Şile Meşrutiyet Mahallesi’nde bulunan Anıt Atölye’de görülebilir.