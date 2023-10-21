Mustafa Balbay, Kayseri Kitap Fuarı’nda
Gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, bugün ve yarın Kayseri Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşacak.
Bilgi Yayınevi standında kitaplarını imzalayacak olan Balbay, okurlara güncel gelişmeler üzerine düşüncelerini aktaracak. Balbay’ın yayımlanmış 57 kitabı bulunuyor.
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