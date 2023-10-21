Mustafa Balbay, Kayseri Kitap Fuarı’nda

Gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, bugün ve yarın Kayseri Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00
Mustafa Balbay, Kayseri Kitap Fuarı’nda
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Bilgi Yayınevi standında kitaplarını imzalayacak olan Balbay, okurlara güncel gelişmeler üzerine düşüncelerini aktaracak. Balbay’ın yayımlanmış 57 kitabı bulunuyor.


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