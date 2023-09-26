Mustafa Balbay: MHP’nin İstanbul adayı Soylu olabilir

Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:41

Güncelleme: 26.09.2023 - 15:49

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’a yönelik yapılan operasyonla gündeme gelen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek geldi. Operasyonun ‘adli vakıa’ olduğunu belirten Bahçeli “Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır” ifadesini kullandı.

Bahçeli’nin mesajının zamanlaması ‘manidar’ bulunurken, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay Tele1'e yaptığı açıklamada “Kritik andaki bu sahip çıkma bence sadece soruşturma kapsamında tutma değil” dedi. Balbay, Soylu’nun MHP’nin İBB başkan adayı olduğunu belirtti.

Balbay şunları söyledi:

“Devlet Bahçeli son dönemdeki operasyonlarla ilgili kritik bir anda müdahale ederek Soylu’ya sahip çıktı. Şu andaki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CHP’li mi? Hayır. O zaman mesaj kime? İktidara. Bence bu sadece sahip çıkmak değil. Yutkunuyorum söylemeye ama MHP’nin İstanbul adayı Süleyman Soylu olabilir. Ve AKP’ye onu dayatabilir. AKP inat etmez ama İstanbul için banko bir adayları yok. Bu olursa beni şaşırtmayacak. MHP usul usul şu an pişirmeye başladı belki.

BAHÇELİ’NİN MESAJININ ANLAMI

Çünkü Türkiye şu an ki ittifak sistemiyle yeni tanışıyor. Eskiden seçimden sonra yapılan ittifaklar, koalisyonlar seçimden önce yapılıyor. Seçimden sonra yapılan ittifaklar iki parti birleşiyor ve ülkeyi yönetiyor. Bu tür ittifakların küçük ortakları belirleyici olmanın tadına vardılar. İYİ Parti için de geçerli bu. İYİ Parti diyor ki ‘Ben olmazsam CHP İstanbul’u Ankara’yı kazanamıyorsa ben en az CHP kadar önemliyim…’ MHP de şimdi benzer bir şekilde paylaşımın adil olmasını istiyor ve bu konuda hazırlık yapıyor. Bu Süleyman Soylu’ya kritik anda sahip çıkmanın sadece soruşturma kapsamında tutma değil, Soylu’yu yeniden siyaset sahnesine almaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Ankara kulislerinde Soylu’nun ileride MHP’nin başına gelebileceği söyleniyor. Ama bu biraz ileri bir değerlendirme. Genel başkanlar genelde ölmeyi düşünmezler. Karede o yok. ‘Benden sonrası tufan’ derler…”