Mustafa Balbay, Samsun’da okurla buluştu
Gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, 8. TÜYAP Karadeniz Samsun Fuarı’nda okurla buluştu.
Balbay, “Okurla yazar buluşunca gerçek bir ‘okuryazar’ oluruz” ifadelerini kullandı.
Balbay ardından “Cumhuriyet; Yüzyılları Aşan Destan” konulu söyleşiye katıldı.
Bugün sona erecek fuarda Mustafa Balbay, Uluç Gürkan, A. Celal Binzat imza gününe katılacaklar.
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