Mustafa Balbay, Samsun’da okurla buluştu

Gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, 8. TÜYAP Karadeniz Samsun Fuarı’nda okurla buluştu.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00
Mustafa Balbay, Samsun’da okurla buluştu
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Balbay, “Okurla yazar buluşunca gerçek bir ‘okuryazar’ oluruz” ifadelerini kullandı.

Balbay ardından “Cumhuriyet; Yüzyılları Aşan Destan” konulu söyleşiye katıldı.

Bugün sona erecek fuarda Mustafa Balbay, Uluç Gürkan, A. Celal Binzat imza gününe katılacaklar. 


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