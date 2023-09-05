Mustafa Balbay: Mehmet Şimşek IMF özel temsilcisidir

Yayınlanma: 05.09.2023 - 18:54

Güncelleme: 05.09.2023 - 18:54

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, katıldığı TELE1 canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir pazarlık olduğunu söyleydi. Şimşek’in 2 yıl kesintisiz bir ekonomik program uygulamak istediğini belirten Balbay, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlere kadar mola vermek istediğini belirtti. İktidar ve Şimşek arasında bir takvimleme pazarlığının sürdüğünü dile getiren Balbay, Şimşek’ın IMF’nin Türkiye Özel Temsilcisi olduğunu söyledi.

Balbay’ın konuşması şöyle:

“Mehmet Şimşek’le birlikte bir takvimleme pazarlığının sürdüğünü düşünüyorum. Şöyle bir takvimleme pazarlığı var. Mehmet Şimşek’in kararlarına bu iktidar teslim oldu. Mehmet Şimşek IMF Türkiye özel temsilcisidir. Örneğin Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Devlet Başkanıyla görüşürken de Merkez Bankası Başkanı’nı yanında bulundurması usulen bir şey değildir. Burada bu yapıya bir teslimiyet var. Başka bir çıkış yolu da bulamadılar. Önümüzdeki dönem için Mehmet Şimşek 2 yıl kesintisiz bir program uygulamak istiyor. Erdoğan 3 aylık bir mola istiyor. ‘Nisan’dan sonra eti de senin kemiği de senin 2 yıllık programı uygula’ diyor. Şimşek’in başta buna yanaşmadığı ve bu yönde pazarlıkların başladığını duyuyorum. Ama kesin olarak Şimşek’in yerel seçim sürecine teslim oldu diyeceğimiz ya da Erdoğan Şimşek’in dediklerine teslim oldu dediğimiz bir süreç henüz yok.”